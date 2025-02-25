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Как хранить стройматериалы: основные правила и рекомендации

1:23
Недвижимость

Фанеру и ДСП не следует оставлять в домашних условиях более года. Об этом и других распространенных ошибках, связанных с хранением строительных материалов, рассказал эксперт по внутренней отделке помещений и генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

стройка
Фото: PxHere by Andrey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стройка

Специалист посоветовал укладывать фанеру и ДСП горизонтально на специальные поддоны в хорошо проветриваемых помещениях. Важно избегать воздействия влаги и прямых солнечных лучей на эти материалы. Что касается красящих составов для стен и потолков, то их рекомендуется хранить не дольше шести месяцев. Кроме того, такие вещества не должны находиться при низких температурах или в помещениях с высокой температурой, сообщает NEWS. ru.

Если вы решили запастись сухими смесями, такими как штукатурка или цемент, помещение для хранения должно обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха. Эксперт подметил, что мешки со смесями следует размещать на поддонах или стеллажах в проветриваемом месте, где влажность не превышает 60 процентов и температура колеблется от 0 до 20 градусов. Также важно следить за герметичностью упаковки. При соблюдении всех этих условий такие материалы могут храниться в течение года.

Уточнения

Строи́тельные материа́лы (стройматериалы) — материалы, применяемые в строительстве для постройки, ремонта и реконструкции сооружений.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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