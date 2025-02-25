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Эксперты раскрыли, на сколько подорожает ремонт квартир в 2025 году

Недвижимость

Ремонт квартир продолжит дорожать в 2025 году. Насколько изменятся цены, РБК рассказали в сервисе по благоустройству жилья Rerooms.

По прогнозам компании, в этом году стоимость ремонта вырастет в пределах 10-15 процентов. За прошлый год ценник увеличился на треть. По итогам 2024 года общая стоимость ремонта увеличилась почти на 13 процентов. Расходы достигли 10 тысяч рублей за один квадратный метр. В Москве минимальная стоимость товарной корзины выросла на 15 процентов, до 9,7 тысячи рублей за "квадрат". В Северной столице цены поднялись на 11 процентов, до 10,3 тысячи рублей.

Общие расходы увеличились из-за подорожания корзины товаров для выполнения работ: материалы для чернового ремонта (газоблоки, цемент, смеси, штукатурка, тепло- и шумоизоляция, кабели, провода) прибавили в стоимости порядка 20 процентов, чистовые (плитка, сантехника, напольные покрытия, обои, краска, натяжной потолок, межкомнатные двери, освещение) — подорожали на 12 процентов. Из чистовых материалов сильнее других подорожали электрика, сантехника, плитка и напольные покрытия, а из черновых — фитинги, цементно-песчаные смеси и газобетонные блоки.

За год подорожали и услуги рабочих — а расходы на бригаду составляют больше половины всех затрат на ремонт. При обновлении однокомнатной квартиры теперь придется заплатить на 27 процентов больше (29,8 тысячи рублей за "квадрат"), двухкомнатной — на 31,5 процента (32,1 тысячи рублей).

Уточнения

Цемент — искусственное неорганическое гидравлическое вяжущее вещество. Один из основных строительных материалов. При взаимодействии с водой, водными растворами солей и другими жидкостями образует пластичную массу, которая затем затвердевает и превращается в камневидное тело.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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