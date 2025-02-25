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Золото или квартира: эксперт рассказал, куда выгоднее вложить деньги в 2025 году

2:22
Недвижимость

Экономическая нестабильность вызвала временное снижение активности покупателей в сфере недвижимости, однако этот вид инвестирования по-прежнему считается надежным. Об этом в интервью "Известиям" 25 февраля сообщил Федор Ушаков, директор по продажам компании "Мангазея".

стройка
Фото: Flickr by Daniel Chodusov, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
стройка

Многие аналитики уже указывают на то, что 2025 год, только начавшись, будет довольно непростым, однако возможности для инвестирования все еще присутствуют, включая криптовалюту, акции, облигации федерального займа (ОФЗ), золото и валюту, подчеркнул он. По его мнению, такие инвестиционные инструменты приносят быструю отдачу, но характеризуются высокими рисками. В отличие от них, вложения в недвижимость предлагают большую стабильность, хотя их доходность приходит медленнее, передают "Известия".

В течение 2024 года наблюдался временный выход инвесторов из рынка, что, скорее всего, было связано с желанием быстро получить результаты в других секторах, уточнил Ушаков. Тем не менее, по его мнению, многие люди будут возвращаться в рынок недвижимости, испытывая недоверие к альтернативным вариантам.

Ключевым аспектом в процессе принятия решения о покупке остается осознание того, что цены на жилье в Москве будут продолжать расти, а покупка недвижимости представляет собой выгодную возможность для вложения капитала, отметил эксперт. При выборе квартиры главными факторами остаются стоимость и финансовая ситуация инвестора. Наибольший интерес по-прежнему вызывают объекты бизнес- и премиум-класса.

Застройщики предлагают разнообразные программы рассрочек, при этом первоначальный взнос чаще всего составляет от 30% до 50% от общей стоимости недвижимости. Остальная сумма может быть выплачена за период от шести месяцев до двух лет. Одним из основных преимуществ такого метода является возможность приобретения квартиры всего лишь по одному паспорту с минимальными сроками рассмотрения заявки. Главные требования к покупателю включают отсутствие банкротств и задолженностей, а также удовлетворительную кредитную историю.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. Инвестиции в различной форме являются неотъемлемой частью современной экономики.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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