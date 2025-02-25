Забудьте о большом свете: этот винтажный гаджет 2001 года покоряет сердца

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1:58
Недвижимость

Есть люди, которые испытывают неприязнь к верхнему свету или так называемому "большому свету". Напротив, мягкое свечение, исходящее от гималайской соляной лампы, расположенной на рабочем столе, или от маленькой симпатичной лампы на кухонной поверхности, приносит удивительное ощущение тепла и спокойствия. Эти мелкие источники света успокаивают нервную систему и помогают сосредоточиться на красивых образах.

Соевые свечи ручной работы
Фото: flickr. com by lindsay.dee.bunny, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Соевые свечи ручной работы

Несколько лет назад стали популярными подогреватели для свечей. Они были изобретены в 2001 году, так что можно смело назвать их "винтажными". Эти компактные устройства отлично освещают и делают использование свечей более безопасным, позволяя им гореть более эффективно и продлевая их срок службы. Так как они не имеют открытого пламени, они просто нагревают свечу сверху, равномерно распространяют аромат, без дыма и риска забыть задуть огонь.

Кроме того, вы можете использовать подогреватель как основу для чашки, благодаря чему ваш горячий напиток остается теплым значительно дольше. Это отлично подходит для всех видов согревающих зимних напитков, таких как глинтвейн или горячее вино. Вы даже можете использовать его для поддержания температуры супа или других блюд. Подогреватель также прогревает саму чашку, что приятно держать в руках, особенно в зимнее утро, но будьте осторожны: он может сделать её довольно горячей.

Кроме того, вы можете использовать этот подогреватель для ароматизации воздуха, наполняя миниатюрную кастрюлю с водой и добавляя в нее цитрусовые, розмарин, палочки корицы или другие ароматные ингредиенты. Налейте это в термостойкий стакан (например, банку Мейсона), поместите его под подогреватель и наслаждайтесь естественным ароматом, который наполняет ваш дом.

Уточнения

Свеча́ — изделие, приспособление для освещения (изначально) или для некоторых других целей, чаще всего в виде цилиндра из твёрдого горючего материала, который в растопленном виде подводится к пламени с помощью фитиля (фитиль проходит вдоль цилиндра по его центру).
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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