Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты шеф-поваров и диетологов: как сделать яичницу не только вкусной, но и полезной
Что чаще всего меняли в машинах в 2024 году? Водители массово столкнулись с этими проблемами
Канада ополчилась на Познера: реакция журналиста
Золото или квартира: эксперт рассказал, куда выгоднее вложить деньги в 2025 году
Забудьте о большом свете: этот винтажный гаджет 2001 года покоряет сердца
Джастин Бибер публично высказался о полугодовалом сыне
Вы тоже не обрабатываете кота от паразитов? Вот почему это опасно даже в квартире
В Театре на Трубной покажут трогательную комедию Час тишины
Топовые места для отдыха на черноморском побережье Болгарии: выберите то, что вам по душе

5 вещей, которые не следует класть на нижнюю полку посудомоечной машины

2:23
Недвижимость

Посудомоечные машины представляют собой одно из самых значительных достижений нашего времени, особенно для тех, кто предпочитает домашние застолья. Однако, несмотря на свое удобство, они требуют определенного подхода и внимания.

Чёрная посуда
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Чёрная посуда

Необходимо учитывать, что даже если вы устали или кухня выглядит не очень презентабельно, не все предметы можно помещать в посудомоечную машину. На самом деле, существует множество вещей, которые не предназначены для стирки в этом устройстве. Хоть иногда может показаться, что посудомоечная машина — идеальное решение для всех кухонных принадлежностей, некоторые из них стоит размещать только на верхних полках. Это объясняется тем, что мощные струи воды на нижнем уровне могут оказать слишком сильное воздействие на более хрупкие предметы, что в конечном итоге приводит к их повреждению или плохой очистке, а также может нанести вред самой машине.

Например, такие утонченные вещи, как стеклянная посуда, хрусталь и фарфор с золотым или серебряным декором, не рекомендуется ставить на нижнюю полку, а в некоторых случаях — вообще мыть в посудомоечной машине. Кроме того, пластиковые изделия под воздействием высоких температур и давления могут потерять свою форму или даже расплавиться.

В общем, мелкие предметы желательно не размещать на нижнем уровне посудомоечной машины, чтобы не только продлить срок ее службы, но и обеспечить качественную мойку. Крупные кухонные принадлежности, такие как шумовки и большие ложки, стоит ставить на верхнюю полку, чтобы достичь наилучших результатов при мытье.

Перед тем как загрузить пластиковую посуду в посудомоечную машину, обязательно следует убедиться, можно ли её мыть в этом устройстве. Рекомендуется размещать термостойкие пластиковые предметы на верхних полках, чтобы минимизировать риск их деформации или повреждения.

Силиконовые формы для выпечки, лопатки и другие изделия также могут выдержать высокие температуры, однако они все же подвержены деформации в условиях сильного тепла на нижней полке. Со временем постоянное воздействие высоких температур может привести к ухудшению качества силикона, что негативно скажется на его гибкости и антипригарных свойствах.

Уточнения

Фарфо́р — разновидность керамики, изделий из тонкой белой глины (каолина) со спёкшимся «остеклованным» (из-за присутствия в шихте полевого шпата и кварца) после обжига около 900—1000° С, звонким и полупрозрачным в тонких слоях (в отличие от фаянса и полуфаянса) «черепком»: профессиональный термин, обозначающий неглазурованную обожжённую массу: бисквит, либо массу, покрытую прозрачной свинцовой глазурью.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Мини-галактика у нас под боком: NASA обнаружило нечто странное на краю Солнечной системы
Наука и техника
Мини-галактика у нас под боком: NASA обнаружило нечто странное на краю Солнечной системы Аудио 
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Еда и рецепты
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу? Аудио 
Kia ищет новых сотрудников в России
Экономика и бизнес
Kia ищет новых сотрудников в России Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Секрет гастрономического рая на колёсах: что подают пассажирам самого роскошного поезда Индии Игорь Буккер Модернизированный Ил-114-300 получил секретную роль: как Касатка-Э превратит пассажирский лайнер в морского стражника Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Последние материалы
Секреты шеф-поваров и диетологов: как сделать яичницу не только вкусной, но и полезной
Что чаще всего меняли в машинах в 2024 году? Водители массово столкнулись с этими проблемами
Канада ополчилась на Познера: реакция журналиста
Золото или квартира: эксперт рассказал, куда выгоднее вложить деньги в 2025 году
Забудьте о большом свете: этот винтажный гаджет 2001 года покоряет сердца
Джастин Бибер публично высказался о полугодовалом сыне
Вы тоже не обрабатываете кота от паразитов? Вот почему это опасно даже в квартире
В Театре на Трубной покажут трогательную комедию Час тишины
В США раскрыли мощный рычаг влияния на Украину
5 вещей, которые не следует класть на нижнюю полку посудомоечной машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.