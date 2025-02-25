5 вещей, которые не следует класть на нижнюю полку посудомоечной машины

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Посудомоечные машины представляют собой одно из самых значительных достижений нашего времени, особенно для тех, кто предпочитает домашние застолья. Однако, несмотря на свое удобство, они требуют определенного подхода и внимания.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Чёрная посуда

Необходимо учитывать, что даже если вы устали или кухня выглядит не очень презентабельно, не все предметы можно помещать в посудомоечную машину. На самом деле, существует множество вещей, которые не предназначены для стирки в этом устройстве. Хоть иногда может показаться, что посудомоечная машина — идеальное решение для всех кухонных принадлежностей, некоторые из них стоит размещать только на верхних полках. Это объясняется тем, что мощные струи воды на нижнем уровне могут оказать слишком сильное воздействие на более хрупкие предметы, что в конечном итоге приводит к их повреждению или плохой очистке, а также может нанести вред самой машине.

Например, такие утонченные вещи, как стеклянная посуда, хрусталь и фарфор с золотым или серебряным декором, не рекомендуется ставить на нижнюю полку, а в некоторых случаях — вообще мыть в посудомоечной машине. Кроме того, пластиковые изделия под воздействием высоких температур и давления могут потерять свою форму или даже расплавиться.

В общем, мелкие предметы желательно не размещать на нижнем уровне посудомоечной машины, чтобы не только продлить срок ее службы, но и обеспечить качественную мойку. Крупные кухонные принадлежности, такие как шумовки и большие ложки, стоит ставить на верхнюю полку, чтобы достичь наилучших результатов при мытье.

Перед тем как загрузить пластиковую посуду в посудомоечную машину, обязательно следует убедиться, можно ли её мыть в этом устройстве. Рекомендуется размещать термостойкие пластиковые предметы на верхних полках, чтобы минимизировать риск их деформации или повреждения.

Силиконовые формы для выпечки, лопатки и другие изделия также могут выдержать высокие температуры, однако они все же подвержены деформации в условиях сильного тепла на нижней полке. Со временем постоянное воздействие высоких температур может привести к ухудшению качества силикона, что негативно скажется на его гибкости и антипригарных свойствах.

Уточнения

Фарфо́р — разновидность керамики, изделий из тонкой белой глины (каолина) со спёкшимся «остеклованным» (из-за присутствия в шихте полевого шпата и кварца) после обжига около 900—1000° С, звонким и полупрозрачным в тонких слоях (в отличие от фаянса и полуфаянса) «черепком»: профессиональный термин, обозначающий неглазурованную обожжённую массу: бисквит, либо массу, покрытую прозрачной свинцовой глазурью.





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