За свет заплатите по-новому: вот что изменится с 1 июля — коснется не всех

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1:51
Недвижимость

Минэнерго РФ планирует ввести новый механизм оплаты электроэнергии с 1 июля. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Предлагается ввести принцип take-or-pay ("бери или плати") в оплате услуги по передаче электроэнергии. Так, плату будут считать не по фактическому потреблению электричества, а исходя из максимально заявленной мощности подключения. Измененный механизм оплаты электроэнергии будет распространяться на новых потребителей мощностью не менее 670 кВт.

В министерстве полагают, что изменения в законодательстве позволят оптимизировать инвестиции в развитие электросетей — их строительство, а также предотвратят необоснованное повышение тарифов.

Нововведения, предлагаемые Минэнерго, сделают систему оплаты электроэнергии более понятной и прозрачной. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" заявила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко. По ее словам, государство больше не будет нести убытки за невостребованные мощности, что приводит к постоянному росту тарифов. Кроме того, изменения могут помочь сэкономить гражданам, потреблявшим большее количество электроэнергии, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кроме того, предлагаемые нововведения связаны с майнинговыми фермами, на поддержание которых требуются большие объемы электричества. Из-за чего затраты майнеров могут перекладываться на других жителей. Новые правила оплаты позволят избежать скачков в потреблении электроэнергии между районами.

Уточнения

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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