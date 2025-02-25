Россиян защитят от недобросовестных застройщиков

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Граждане России, желающие возвести собственный дом, получат законодательную защиту от ненадёжных застройщиков. С 1 марта начинает действовать новый закон, согласно которому для строительства загородных домов будут применяться эскроу-счета.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Крыша дома

Ранее такие счета использовались только для крупных проектов, таких как строительство целых жилых комплексов. Гражданский кодекс позволял их применение в ситуации, когда подрядчик возводил дом на отдельном участке, например, в садоводческом товариществе или деревне. Теперь же процесс станет более доступным и ясным.

С помощью механизма эскроу строительная компания будет иметь доступ к средствам, выплаченным заказчиком, только после завершения строительства дома. Эта схема поможет защитить деньги граждан от злоупотреблений со стороны недобросовестных исполнителей. Таким образом, удастся существенно сократить количество случаев, когда заказчики расплачиваются за весь проект, а подрядчики так и не доводят его до конца, оказываясь банкротами или использующими различные махинации — и в результате семья остаётся и без денег, и без жилья, передает "Царьград".

Стоит отметить, что применение эскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве не будет обязательным. Договор будет действительным только в том случае, если обе стороны — заказчик и подрядчик — достигнут согласия по этому вопросу. Также с марта на эскроу-счета можно будет направлять средства материнского капитала для строительства дома.

Уточнения

Эскроу-счёт (англ. escrow) — специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств. Услуги по открытию эскроу-счетов в мировой практике могут оказывать банки, юридические компании, специализированные фирмы или другие эскроу-агенты.





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