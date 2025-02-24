Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куда исчезает аромат? Весь путь растворимого кофе — и почему он не пахнет, как свежий
Плохо восстанавливаетесь после тренировок? Используйте этот секрет чемпионов
Мини-галактика у нас под боком: NASA обнаружило нечто странное на краю Солнечной системы
Забудьте о сухости и ломкости: революционный подход к уходу за вьющимися волосами
Освещение для фиалок: идеальные условия для яркого цветения
В Турции прошли переговоры между Лавровым и Эрдоганом
Жутковато ночью — путешественница раскрыла другую сторону Мальдив
Михаил Барышников высказался об Оземпике, жирухах и продажной любви
Вологодская область будет платить 50 тысяч рублей женщинам за роды в регионе

Как сделать швабру как новую за 5 минут: проверенный способ очистки

1:40
Недвижимость

Швабры — это незаменимые помощники в домашнем хозяйстве. Однако, как и любое средство для уборки, они требуют должного ухода. Без регулярной чистки швабра быстро теряет свою эффективность и может стать рассадником грязи и бактерий. Но не стоит паниковать!

Мытьё полов
Фото: Pexels by SHVETS production, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё полов

Если вы хотите продлить срок службы вашей швабры и сохранить ее в отличном состоянии, у нас есть для вас проверенный и эффективный способ.

Что нужно для чистки швабры?

Для того чтобы вернуть швабре первозданную чистоту, вам понадобятся простые и недорогие ингредиенты:

  • Полиэтиленовый пакет
  • 1 чашка мыльного порошка
  • 4 столовые ложки пищевой соды
  • Полстакана средства для мытья посуды
  • 2-3 стакана воды

Как очистить швабру?

  1. Поместите швабру в полиэтиленовый пакет и убедитесь, что он герметично закрывается, чтобы моющее средство не вытекало.
  2. Добавьте в пакет мыльный порошок, соду, средство для мытья посуды и воду.
  3. Аккуратно оберните пакет вокруг ручки швабры, чтобы он надежно держался.
  4. Теперь можно начать уборку. Дайте моющему раствору подействовать несколько часов, чтобы вся грязь и бактерии были удалены.
  5. После этого ополосните швабру в одном ведре с чистой водой, чтобы удалить все остатки мыла.
  6. Перенесите швабру во второе ведро, чтобы провести окончательный отжим.
    Как результат:

После этих простых шагов ваша швабра будет как новенькая, готовая к следующей уборке, а вы сможете снова наслаждаться чистыми и ухоженными полами.

Уточнения

Шва́бра (от нем. Schwabber) — инструмент для мытья полов. Швабры также применяются для быстрого удаления с пола пролитой жидкости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова Аудио 
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование
Наука и техника
Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Последние материалы
Плохо восстанавливаетесь после тренировок? Используйте этот секрет чемпионов
Мини-галактика у нас под боком: NASA обнаружило нечто странное на краю Солнечной системы
Забудьте о сухости и ломкости: революционный подход к уходу за вьющимися волосами
Освещение для фиалок: идеальные условия для яркого цветения
В Турции прошли переговоры между Лавровым и Эрдоганом
Жутковато ночью — путешественница раскрыла другую сторону Мальдив
Михаил Барышников высказался об Оземпике, жирухах и продажной любви
Вологодская область будет платить 50 тысяч рублей женщинам за роды в регионе
Похудение на 10 кг за месяц: советы итальянского диетолога
СберАвто и Rambler&Co изучили спрос на автотехнологии среди 55 тысяч россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.