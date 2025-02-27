Коммуналка дешевеет: раскрыт секрет снижения среднего чека за услуги ЖКХ в 2024 году

В первые два квартала 2024 года цены на коммунальные услуги в среднем росли. Однако с третьего квартала они начали снижаться и в итоге составили более 4 тысяч рублей. Это следует из исследования, проведённого банком "Русский Стандарт" в феврале 2025 года.
В первом квартале средний чек за коммунальные услуги был 4 242 рубля, во втором — 4 288 рублей. С третьего квартала среднее значение чека пошло вниз. В четвёртом квартале оно снизилось до 4 029 рублей, сообщает Газета.Ru.
Эксперты банка объясняют это сезонными и климатическими факторами. В третьем квартале, когда наступает тёплое время года, потребление коммунальных услуг уменьшается. Это связано с окончанием отопительного периода, началом дачного сезона и временным переездом многих россиян за город.
Кроме того, увеличение продолжительности светового дня приводит к снижению использования электроэнергии. Прошлая зима, начавшаяся в четвёртом квартале, была значительно теплее средней.
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.
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