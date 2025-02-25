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Коммунальные платежи после продажи квартиры: сюрпризы, о которых молчат риелторы

4:05
Недвижимость

Доктор юридических наук, профессор, заместитель председателя Союза юристов Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства Александр Толмачёв в разговоре с Pravda.Ru ответил на вопрос: если человек продал квартиру, выписался из неё, а новые жильцы её купили и прописались, то коммунальные платежи автоматически переоформляются на новых жильцов?

Счета за услуги ЖКХ
Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Счета за услуги ЖКХ

Эксперт напомнил, что нужно понимать, что за оплату коммунальных услуг отвечает собственник, поэтому коммунальные платежи на нового собственника возникают с момента государственной регистрации права собственности. Это первое. А второе — если собственник передал своё жилое помещение в аренду или в наём, то в таком случае платежи будет вносить арендатор или наниматель с момента регистрации соответствующего договора. Это общая позиция.

Толмачёв рассказал, что в 90-е годы существовали подзаконные акты, которые устанавливали, что управляющая организация и ресурсоснабжающие организации не могут автоматически получить информацию из системы Росреестра о смене собственника. Поэтому каждый собственник был обязан сообщить об этом в течение 10 дней с момента приобретения недвижимости. Если новый собственник не делал этого в течение 10 дней, то счета выставлялись на старого собственника, и уже он мог обратиться в суд, чтобы заставить нового собственника оплатить эти расходы.

Однако с 2019 года, когда система стала более цифровой, всё больше говорят о том, что система единого реестра, налоговая система и все остальные управленческие структуры, включая управляющие организации и монополистов-ресурсоснабжающих компаний, должны быть интегрированы в единую государственную информационную систему ГИС ЖКХ. В теории, это должно позволить автоматически получать информацию. Но на практике это не всегда работает, подчеркнул специалист.

"Нет, не автоматически. И все пожелания правительства о том, что вот-вот, уже сегодня, вчера или завтра уже все это произошло или будет, не соответствуют действительности. Потому что эта самая система ГИС ЖКХ, к сожалению, в полной мере не заработала, а чаще всего дает такие сбои, что идет разноречивая информация. Либо данные не те, либо вообще фамилии не те, либо даже мертвые души появляются", — сказал Толмачёв.

Таким образом, хотя тренд направлен на автоматизацию получения информации о новых собственниках, на практике это не всегда работает. Особенно это стало очевидно в прошлом году, когда запретили передавать персональные данные из Росреестра в открытом виде. Это создаёт проблемы как для ресурсоснабжающих компаний, так и для управляющих организаций в многоквартирных домах.

"Теперь, к сожалению, это головная боль как ресурсников, так и управленцев в многоквартирных домах. Поэтому, естественно, обязанность за старым собственником осталась сообщить о том, что теперь Иванова является, а не Петров, а новый собственник должен сообщить, что все-таки он, а не старый владелец, является собственником. Она усугубилась именно из-за того, что запретили передавать эти самые персональные данные", — заметил юрист.

В итоге коммунальные платежи за следующий месяц могут прийти как новым, так и старым собственникам, подчеркнул Толмачёв.

"Поэтому для того, чтобы такого происходило, я всегда советую старому собственнику — продавцу — не полениться, а направить сообщение всем ресурсникам и своей управляющей организации, что "с сегодняшнего дня, или с завтрашнего, послезавтрашнего дня сообщаю вам, что теперь мне не присылайте, я не собственник; собственник Вася Пупкин", — резюмировал эксперт.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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