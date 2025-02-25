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Душевая дверь без известкового налета: найдено лучшее средство

Недвижимость

Вы устали от бесконечной борьбы с известковым налётом на душевой двери? У нас есть решение, о котором вы точно не знали!

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Оказывается, обычная жидкость для омывателя лобового стекла автомобиля может стать вашим секретным оружием в борьбе с пятнами и налётом. Этот неожиданный помощник не только очищает стекло автомобиля, но и идеально подходит для душевых дверей.

Просто нанесите жидкость на стекло, подождите несколько минут, смойте водой и отполируйте мягкой тканью. Результат вас удивит!

Не забудьте регулярно ухаживать за стеклянной поверхностью, чтобы избежать повторного появления налёта. А если вода в вашем доме слишком жёсткая, установите фильтры — они защитят не только душевую дверь, но и всю вашу технику.

Уточнения

Хло́рная и́звесть (белильная известь, в просторечии хло́рка) — смешанный хлорид-гипохлорит кальция или техническая смесь гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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