Сок этого фрукта творит чудеса: плесень на шторах исчезнет за секунды

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зимой плесень вокруг окон становится настоящей проблемой, а если она добралась до штор, справиться с ней бывает особенно непросто. Но есть простой и экологичный способ удалить её без использования агрессивной химии — с помощью лимонного сока и соли.

Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Прозрачные льняные шторы

Перед стиркой необходимо обработать поражённые участки. Для этого нужно выжать несколько лимонов, пропитать лимонным соком пятна плесени и посыпать их солью. Через полчаса можно отправить шторы в стиральную машину, предварительно убедившись, что ткань не реагирует на лимон изменением цвета.

Стирка требует осторожности. Важно следовать рекомендациям на ярлыке, а если его нет, стирать при температуре не выше 30 градусов. Полиэстеровые шторы выдерживают такую стирку без проблем. Чтобы они не помялись, лучше сложить их в специальный мешок.

Лимонный сок не только помогает избавиться от плесени, но и отлично отбеливает ткань. Если шторы потемнели, можно добавить в стиральную машину сок трех лимонов. Низкие обороты отжима (до 400) помогут сохранить их форму.

После стирки лучше дать шторам высохнуть естественным путём, а гладить их нужно, пока они ещё слегка влажные — так будет проще убрать складки. Благодаря этим нехитрым приёмам шторы снова станут чистыми, а плесень перестанет быть проблемой.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.