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Зачем опытные хозяйки хранят лимонные корки: секрет чистоты и свежести в доме

1:53
Недвижимость

Лимонные корки, которые часто отправляются в мусор, могут стать ценным помощником в уборке. Они обладают антибактериальными свойствами, эффективно растворяют жир и придают поверхностям свежий цитрусовый аромат. Вместо того чтобы выбрасывать их, можно приготовить мощное и экологичное дезинфицирующее средство для дома.

Лимон
Фото: flickr.com by 16:9clue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимон

Цедра лимона содержит лимонен и лимонную кислоту, которые уничтожают бактерии и микробы, помогают удалять масляные загрязнения и нейтрализуют неприятные запахи. Это натуральное средство не только безопасно для здоровья, но и позволяет сократить использование химических чистящих составов.

Для приготовления понадобится цедра 4-6 лимонов, литр воды, три столовые ложки пищевой соды, одна столовая ложка соли, три столовые ложки жидкого мыла (лучше нейтрального) и три столовые ложки спирта с концентрацией 70% и выше. Лимонную цедру нужно измельчить в блендере с небольшим количеством воды, затем процедить через сито или марлю. В полученную жидкость добавляют соду, соль, мыло и спирт, тщательно перемешивают и переливают в бутылку с распылителем.

Этот состав универсален и подходит для разных зон дома. Им можно дезинфицировать кухонные поверхности, плиту, разделочные доски и раковину, обрабатывать сантехнику, краны и плитку в ванной. Средство эффективно устраняет жир на посуде, помогает освежить холодильник и мусорное ведро.

Использование домашних чистящих средств позволяет сократить контакт с агрессивной химией, сэкономить средства и уменьшить количество отходов. Натуральные ингредиенты безопасны, а их состав можно адаптировать под свои нужды. 

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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