20 грамм этого продукта на литр спирта: готовим убойное средство от муравьёв и тараканов

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Летом многие сталкиваются с проблемой появления в доме муравьев и тараканов. Эти насекомые активно ищут пищу и укрытие, а жаркая погода создаёт идеальные условия для их размножения.

Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Таракан

Домашние муравьи, обычно тёмно-коричневого цвета, чаще всего появляются на кухне, где готовится еда. Хотя они кажутся безобидными, они могут переносить вредные микроорганизмы, способные вызвать заболевания и загрязнить продукты.

Тараканы, особенно те, что обитают в канализации и трубах, такие как американский таракан, также представляют угрозу. Они могут переносить опасные болезни, что делает их присутствие в доме особенно опасным.

Чтобы отпугнуть муравьёв приготовить смесь из спирта и гвоздики для дезинфекции пола. Добавьте 20 грамм гвоздики в 1 литр спирта и дайте настояться неделю, ежедневно встряхивая жидкость. Используйте тряпку, смоченную в растворе после обычной уборки пола.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.



Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).



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