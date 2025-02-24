20 грамм этого продукта на литр спирта: готовим убойное средство от муравьёв и тараканов

Летом многие сталкиваются с проблемой появления в доме муравьев и тараканов. Эти насекомые активно ищут пищу и укрытие, а жаркая погода создаёт идеальные условия для их размножения.
Домашние муравьи, обычно тёмно-коричневого цвета, чаще всего появляются на кухне, где готовится еда. Хотя они кажутся безобидными, они могут переносить вредные микроорганизмы, способные вызвать заболевания и загрязнить продукты.
Тараканы, особенно те, что обитают в канализации и трубах, такие как американский таракан, также представляют угрозу. Они могут переносить опасные болезни, что делает их присутствие в доме особенно опасным.
Чтобы отпугнуть муравьёв приготовить смесь из спирта и гвоздики для дезинфекции пола. Добавьте 20 грамм гвоздики в 1 литр спирта и дайте настояться неделю, ежедневно встряхивая жидкость. Используйте тряпку, смоченную в растворе после обычной уборки пола.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).
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