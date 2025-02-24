Крошечная ванная комната станет визуально больше: дизайнеры раскрыли главный секрет

Выбор цвета краски для маленькой ванной комнаты — ключевой момент, который влияет не только на эстетику, но и на восприятие пространства.
Правильный оттенок может визуально увеличить комнату, создать уютную атмосферу или придать ей характер. Дизайнеры интерьеров уверены: цвет стен играет важную роль в оформлении и может кардинально изменить впечатление от помещения.
Большинство дизайнеров рекомендуют светлые и нейтральные оттенки. Они помогают визуально расширить пространство, делают его более воздушным и гармонично сочетаются с любым стилем. Абсолютный фаворит среди экспертов — тёплый белый.
Этот цвет не только универсален, но и наполняет комнату мягким светом, создавая ощущение комфорта и уюта, пишет Apartment Therapy.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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