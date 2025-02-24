Чем опасны обычные стиральные порошки: 6 признаков, которые нельзя игнорировать

Обычные стиральные порошки недорогие и часто содержат ароматизаторы, обещая нам чистоту и приятный запах белья. Но стоит ли их использовать?

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятна на одежде

Скрытые химикаты в составе могут не только ухудшать состояние кожи, но и вызывать проблемы с дыханием, нарушать гормональный баланс и даже сокращать срок службы одежды.

1. Зуд, высыпания и раздражение кожи

Если после стирки одежда вызывает зуд или аллергические реакции, это может быть связано с остатками агрессивных химикатов на ткани. Контактная аллергия встречается редко, но раздражение кожи — распространённое явление.

Выбирайте гипоаллергенные средства без отдушек и красителей, например, Ecover или Molly's Suds, разработанные специально для чувствительной кожи.

2. Заложенность носа и проблемы с дыханием

Если после сна вы просыпаетесь с насморком или чувствуете, что дышать стало сложнее, причина может быть в остатках синтетических ароматизаторов на постельном белье.

Попробуйте перейти на Seventh Generation Free & Clear или добавить в стирку чашку белого уксуса — он помогает удалить остатки моющих средств.

3. Жёсткость и зуд одежды

Если ткани после стирки стали жёсткими и неприятными на ощупь, возможно, порошок плохо выполаскивается, оставляя химические осадки.

Используйте дополнительное полоскание и замените порошок на натуральный, например, Branch Basics.

4. Проблемы со сном

Токсичные вещества в стиральных порошках могут оказывать раздражающее действие на нервную систему, мешая погрузиться в глубокий сон.

Стирать простыни и наволочки с гипоаллергенными средствами, такими как Tru Earth.

5. Выцветание одежды и ускоренный износ

Современные ткани не должны быстро терять цвет, но если вещи тускнеют, а эластичные ткани теряют форму, возможно, ваш порошок слишком агрессивен.

Переходите на бережные составы, например, The Laundress Signature, пишет журнал Homes & Gardens.

6. Гормональные сбои

Исследования показывают, что многие бытовые чистящие средства содержат химикаты, влияющие на эндокринную систему, что может привести к усталости, нарушению цикла и проблемам с фертильностью.

Откажитесь от порошков с фталатами, парабенами и синтетическими мускусами. Отличный вариант — Attitude, сертифицированный Экологической рабочей группой (EWG).

Уточнения

Стира́льный порошо́к — порошкообразное моющее средство, предназначенное для стирки вручную или в стиральных машинах. Относится к средствам бытовой химии.



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