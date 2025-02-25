Сода творит чудеса: избавьтесь от пятен и запахов в доме одним махом

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пищевая сода отлично подходит для чистки раковин, ванн и унитазов. Ее также можно использовать для мытья плитки.

Фото: freepik сода

Как пользоваться

Нанесите немного на чистую губку и протрите полки холодильника. Если есть пищевые пятна, которые не отходят, смешайте четыре столовые ложки пищевой соды с литром теплой воды. Оставьте раствор работать с пятном.

Сода хорошо известна своими смягчающими свойствами; Многие хозяйки используют его в качестве отбеливателя или как средство, снижающее жесткость воды.

Пищевую соду можно использовать в качестве чистящего средства при подготовке банок к консервированию.

Загрязненные швы плитки можно тщательно затереть щеткой и содой. Пищевая сода также хорошо справляется с удалением мыльной пены со стеклянной душевой кабинки.

Как сделать пищевую соду для уборки

Приготовьте содовый раствор. Смешайте четыре столовые ложки пищевой соды в одном литре воды. Полученным раствором протрите внутренние стенки и полки холодильника. Удалите остатки раствора влажной тряпкой.

Можно ли использовать пищевую соду в стиральной машине

Даже если вы не используете отбеливатель, половина стакана пищевой соды повысит эффективность вашего стирального порошка. Это особенно важно, если у вас жесткая вода или вы используете недорогие моющие средства. Сухую пищевую соду следует добавлять в пустой бак стиральной машины перед загрузкой грязного белья.

Уточнения

Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO 3 .





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