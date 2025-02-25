Как правильно отбеливать белую одежду? Вам помогут три простых и эффективных способа

Весь секрет кроется в температуре воды для полоскания. При стирке гидрофобные частицы грязи плавают в результате флотации. Горячая вода предотвращает их попадание обратно на ткань и ухудшение цвета белья.
Для того чтобы отбелить белую одежду или ткань, после стирки замочите вещи в воде с добавлением кислородного отбеливателя на 3-5 часов, после чего прополощите и высушите.
Чтобы предотвратить потерю цвета, регулярно добавляйте в моющее средство небольшое количество отбеливателя — это не навредит ни ткани, ни машинке.
Растворите 1 стакан соды в 8-10 литрах воды комнатной температуры или чуть теплее, и замочите вещи в этом растворе на несколько часов, а еще лучше — на ночь.
Если пятна и/или запах очень сильные или стойкие, добавьте 1/3 стакана пищевой соды непосредственно в барабан стиральной машины во время стирки.
Еще один популярный метод рассказывает, как отбелить нижнее белье содой и солью. Для этого нужно развести 0,5-1 кг соли в 5 литрах воды. Количество соли зависит от степени загрязнения изделия и деликатности ткани. После этого добавляем 100 грамм кальцинированной соды.
Кислородный отбеливатель — это отбеливающий продукт, в основе которого лежит химическая группа пероксида, а именно два атома кислорода, соединенные одинарной связью,, (-O-O-).
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