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Эти советские вещи снова в моде — они отлично впишутся в ваш интерьер

2:32
Недвижимость

Многие предметы из прошлого сегодня снова актуальны. Они не просто несут в себе частичку истории, но и могут стать яркими элементами современного интерьера. Давайте поностальгируем и посмотрим, как винтажные вещи могут добавить уюта и стиля вашему дому.

Часы
Фото: unsplash.com by Bryce Barker fortheloveofbry5tahh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Часы

1. Радиола — музыка прошлого в интерьере настоящего

Когда-то радиола была в каждом доме, а теперь она — стильный элемент декора. В стиле лофт или ретро она смотрится особенно эффектно. Если прибор работает, можно наслаждаться музыкой на виниле. Если нет — переделать корпус под мини-бар или оригинальную тумбу.

2. Настольные лампы — элегантность классики

Советские настольные лампы, особенно из натурального камня, выглядят дорого и качественно даже спустя десятилетия. Они идеально впишутся в неоклассику или добавят солидности рабочему кабинету.

3. Вязаные кружевные салфетки — уютные детали в стиле кантри

Эти салфетки украшали почти каждый советский дом, и сегодня они могут заиграть по-новому. Дизайнеры вставляют их в рамки и вешают на стены — получается стильный декор в кантри-стиле.

4. Ковёр — не на стену, а на пол!

Советские ковры возвращаются, но уже не на стены, а в гостиную. Главные правила:

  • Передние ножки мебели должны стоять на ковре.
  • Ковёр должен быть достаточно большим, чтобы на нём помещалась вся мебель.

5. Швейная машинка — стильный раритет

Старая ножная машинка может стать не только раритетом, но и функциональной вещью:

  • В рабочем состоянии — для шитья.
  • В нерабочем — основа для стильного столика с новой столешницей.

6. Чемодан — сказочный элемент интерьера

Винтажные чемоданы отлично смотрятся в скандинавском стиле и лофте. Их можно использовать как:

  • Тумбу или столик, если прикрепить ножки.
  • Композицию из нескольких чемоданов, скреплённых между собой.

7. Часы-ходики — ретро-акцент для гостиной

Старинные часы могут стать изюминкой интерьера. Если их цвет не вписывается, их легко покрасить в нужный оттенок и сделать частью стильного декора.

Если у вас сохранились эти предметы, не спешите их выбрасывать! Они могут стать уникальным элементом интерьера и добавить вашему дому характер.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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