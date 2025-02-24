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Газ в квартире: мина замедленного действия? Как избежать трагедии, советы эксперта

Взрывоопасная халатность: Эксперт ЖКХ рассказал о причинах взрывов газа в квартирах и способах их предотвращения
3:40
Недвижимость

Взрывы бытового газа в жилых домах, к сожалению, не являются редкостью и часто приводят к трагическим последствиям. Чтобы разобраться в причинах этих происшествий и узнать, как избежать беды, эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) поделился с 63.ru.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

По словам специалиста, большинство взрывов газа происходит из-за пренебрежения правилами безопасности и ненадлежащей эксплуатации газового оборудования. Основными причинами являются:

Утечки газа

Наиболее распространенная причина. Они могут возникать из-за износа газовых труб, повреждения шлангов, неправильной установки оборудования или неисправности газовых приборов. Даже небольшая утечка может привести к образованию взрывоопасной концентрации газа в помещении.

Неисправное газовое оборудование

Газовые плиты, колонки и котлы требуют регулярного технического обслуживания и своевременного ремонта. Игнорирование неисправностей, таких как плохое горение конфорок, утечки газа или нестабильная работа оборудования, может привести к аварийной ситуации.

Самовольная перепланировка и установка газового оборудования

Любые изменения в газовой системе должны выполняться только квалифицированными специалистами с соблюдением всех норм и правил. Самовольная перепланировка, неправильное подключение газовых приборов или использование несертифицированного оборудования может привести к утечкам газа и взрывам.

Нарушение правил эксплуатации газового оборудования

Нельзя оставлять включенные газовые приборы без присмотра, использовать их для обогрева помещения или сушки белья. Также недопустимо заклеивать вентиляционные отверстия и закрывать доступ к газовым трубам.

Пренебрежение запахом газа

Газ, используемый в бытовых приборах, не имеет запаха. Для обнаружения утечек в него добавляют специальное вещество одорант, который придает газу характерный неприятный запах. Если вы почувствовали запах газа, необходимо немедленно принять меры.

Эксперт рекомендует соблюдать следующие правила:

Регулярно проверяйте газовое оборудование: Не реже одного раза в год приглашайте специалистов для проведения технического обслуживания газовых плит, колонок и котлов.

Следите за состоянием газовых труб и шлангов: Проверяйте их на наличие трещин, повреждений и утечек. При необходимости заменяйте изношенные элементы.

Не занимайтесь самодеятельностью: Любые работы с газовым оборудованием доверяйте только квалифицированным специалистам.

Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра: Помните, что даже небольшая утечка газа может привести к серьезным последствиям.

Обеспечьте хорошую вентиляцию: Не заклеивайте вентиляционные отверстия и регулярно проветривайте помещение.

Установите датчик утечки газа: Этот прибор вовремя предупредит вас об опасной концентрации газа в помещении.

При обнаружении запаха газа:

  • Не включайте и не выключайте электроприборы.
  • Не используйте открытый огонь (спички, зажигалки).
  • Перекройте кран подачи газа.
  • Откройте окна и двери для проветривания помещения.
  • Вызовите аварийную газовую службу по телефону 104.
  • Покиньте помещение и предупредите соседей.
  • Соблюдение этих простых правил поможет вам защитить себя и своих близких от трагедии. 

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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