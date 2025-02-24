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Зачем хитрые хозяйки замачивают зубную щётку в уксусе: вы будете удивлены

1:17
Недвижимость

Чтобы микробы не размножались, важно периодически дезинфицировать зубную щетку. Достаточно одной процедуры в неделю.

Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toothbrush_x3_20050716_002.jpg by Jonas Bergsten
Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями

Как можно продезинфицировать зубную щетку

Самый простой способ — положить головку щетки вниз в отдельный стакан с антибактериальным ополаскивателем или специальным дезинфицирующим раствором для щеток один раз в неделю на 10-15 минут.

После каждого использования щетину следует тщательно промывать под проточной водой, осторожно раздвигая ее.

Как пользоваться зубной щеткой

Для дезинфекции зубной щетки подойдет обычный белый уксус, налейте его в стакан, погрузите в него зубную щетину на полчаса. Вы можете оставить на ночь. На прочность зубной щетки это не повлияет, а вот миллионы бактерий и микробов будут просто уничтожены.

Как правильно дезинфицировать зубную щетку пищевой содой

Смешайте две чайные ложки пищевой соды и один стакан воды, чтобы получился чистящий раствор. Замочите зубную щетку на несколько минут, затем промойте и тщательно высушите.

Добавьте одну чайную ложку 3% перекиси водорода в один стакан воды и промокните щетину перед чисткой зубов.

Уточнения

Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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