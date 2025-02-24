Зачем хитрые хозяйки замачивают зубную щётку в уксусе: вы будете удивлены

Чтобы микробы не размножались, важно периодически дезинфицировать зубную щетку. Достаточно одной процедуры в неделю.
Самый простой способ — положить головку щетки вниз в отдельный стакан с антибактериальным ополаскивателем или специальным дезинфицирующим раствором для щеток один раз в неделю на 10-15 минут.
После каждого использования щетину следует тщательно промывать под проточной водой, осторожно раздвигая ее.
Для дезинфекции зубной щетки подойдет обычный белый уксус, налейте его в стакан, погрузите в него зубную щетину на полчаса. Вы можете оставить на ночь. На прочность зубной щетки это не повлияет, а вот миллионы бактерий и микробов будут просто уничтожены.
Смешайте две чайные ложки пищевой соды и один стакан воды, чтобы получился чистящий раствор. Замочите зубную щетку на несколько минут, затем промойте и тщательно высушите.
Добавьте одну чайную ложку 3% перекиси водорода в один стакан воды и промокните щетину перед чисткой зубов.
Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен.
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