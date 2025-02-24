Кипячение больше не нужно: как вернуть полотенцам первозданный вид и свежесть — удивитесь результату

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наиболее доступным методом дезинфекции является высокотемпературная обработка в стиральной машине. Но он подходит только для хлопчатобумажных изделий, выдерживающих температуру до 95°C и даже кипячение.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Mattes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полотенца

Как правильно дезинфицировать банные полотенца

Стирать полотенца следует при высоких температурах — не ниже 60°. Для белых вещей используйте оптические отбеливатели. Забудьте о кондиционерах для белья, они снижают гигроскопичность ткани.

Как правильно дезинфицировать полотенца

Аптечная перекись может служить отбеливателем и хорошо справляется со застарелыми пятнами, подходит для цветного и белого белья. Чтобы почистить грязные кухонные полотенца, достаточно замочить их в растворе воды, в который нужно добавить перекись (2 столовые ложки) и нашатырный спирт (1 столовая ложка).

Как стирать полотенца с пищевой содой и уксусом

Когда стиральная машина полностью заполнится водой, добавьте половину стакана пищевой соды. Затем пищевая сода смешается с небольшим количеством уксуса, оставшимся на полотенцах, и начнется химическая реакция. Во время этого процесса будут нейтрализованы все следы уксусной кислоты и моющих средств.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.





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