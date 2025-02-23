Простое решение, которое делает плитку стильной — нужно всего 5 минут

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белая плитка — классика интерьера, но иногда она кажется слишком простой и даже скучной. Однако всего несколько хитростей помогут превратить её в стильный акцент и придать помещению индивидуальность.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

1. Цветные швы — стильное обновление

Самый простой способ освежить белую плитку — заменить традиционные светлые швы на контрастные. Чёрные или тёмно-серые линии придают интерьеру современный и выразительный вид, а яркие цвета добавляют оригинальности.

2. Игра с формами и текстурами

Даже если плитка однотонная, она может выглядеть необычно за счёт интересной текстуры или необычной укладки. Попробуйте сочетать гладкие и рельефные поверхности или уложите плитку в шахматном порядке — такой ход сделает интерьер визуально интереснее.

3. Добавление декоративных элементов

Вставки из узорчатой или фактурной плитки среди однотонного покрытия могут создать эффектный акцент. Геометрические или цветочные узоры отлично оживляют пространство, делая его стильным и уютным.

4. Комбинирование с разными материалами

Белая плитка отлично смотрится в сочетании с деревом, металлом или стеклом. Например, деревянные элементы добавят интерьеру тепла и уюта, а металлические вставки подчеркнут современный стиль.

5. Декор с помощью аксессуаров

Необязательно менять саму плитку, чтобы освежить интерьер. Достаточно добавить яркие коврики, полотенца, декоративные светильники или даже растения — и комната сразу заиграет новыми красками.

Простые изменения могут превратить скучную белую плитку в дизайнерский элемент, который станет настоящей изюминкой интерьера.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.



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