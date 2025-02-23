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1 марта всё изменит: юрист раскрыла, как теперь продавать участки в России

0:58
Недвижимость

С 1 марта продажа земельных участков в России станет невозможной без указания точных данных о их границах. Об этом предупреждает юрист компании "Алимирзоев и Трофимов" Дарья Житомирская.

Макет дома и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макет дома и монеты на столе

Теперь все регистрационные процедуры, связанные с земельными участками и находящимися на них объектами, могут проводиться только при наличии информации о границах в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Недостаток этих данных может привести к значительным правовым и финансовым рискам, отметила специалист. В частности, могут возникнуть споры с соседями из-за неправильного определения границ участков, а также вероятность того, что покупателю будет предложено не то имущество, на которое оформляется сделка. Дополнительно могут появиться трудности при строительстве, если часть объекта окажется на чужой земле, сообщает агентство "Прайм".

Уточнения

Единый государственный реестр недвижимости — государственный информационный ресурс, содержащий данные об объектах недвижимости на территории Российской Федерации.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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