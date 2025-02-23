Россиянам напомнили о налоге на теплицы

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Налог на имущество физических лиц включает в себя хозпостройки, такие как бани, сараи и теплицы, которые соответствуют критериям капитального строения и зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом напомнили гражданам представители Федеральной налоговой службы (ФНС).

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Постройка считается капитальной, если она надежно прикреплена к земле, и ее перемещение невозможно без повреждений. К хозпостройкам, не подлежащим налогообложению, относятся сооружения, которые не зарегистрированы в Росреестре и не имеют статуса недвижимости. Это включает в себя такие объекты, как временные теплицы без фиксированного фундамента, переносные хозблоки, бытовки и различные конструкции, которые не являются капитальными.

Налог не будет взиматься с зарегистрированного в ЕГРН объекта, если его площадь не превышает 50 квадратных метров. Эта льгота применяется лишь к одной постройке и только в случае, если в ней отсутствует предпринимательская деятельность. В свою очередь, местные власти могут расширить условия для применения этой налоговой льготы, как отметила налоговая служба.

Уточнения

Единый государственный реестр недвижимости — государственный информационный ресурс, содержащий данные об объектах недвижимости на территории Российской Федерации.





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