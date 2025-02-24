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Как бесплатно подключить газ: пенсионерам раскрыли секрет программы

1:04
Недвижимость

Российские пенсионеры имеют право на налоговые вычеты по земельному налогу, а также на бесплатное подключение газа к своим дачным участкам. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Ремонт кровли загородного дома
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт кровли загородного дома

Для пенсионеров налоговая база снижается на кадастровую стоимость земли площадью до 600 квадратных метров. В случае, если участок не превышает шести соток, налог не взимается вовсе. Если же его площадь больше, налог начисляется только на избыточную часть, превышающую этот предел. Однако важно отметить, что данная льгота применяется только к одному земельному наделу, который принадлежит пенсионеру, добавил он.

Гаврилов также подчеркнул, что в некоторых регионах России пенсионеры полностью освобождены от уплаты земельного налога. Кроме того, пожилые граждане могут воспользоваться бесплатным подключением газа через специальную социальную программу.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан. Размер выплат или других привилегий зависит от вида льготы.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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