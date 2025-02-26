Ипотека кусается: эксперт рассказала, как выгодно купить квартиру в 2025 году

Экономическая нестабильность обычно влияет на потребительское поведение, и рынок недвижимости не является исключением. В периоды кризисов покупатели становятся более осторожными и меняют свои приоритеты, как рассказала Ольга Соколова, партнер аналитического агентства Digital Guru.
Экономист отметила, что люди стали активнее обсуждать новые форматы жилья, такие как коливинги или сервисные апартаменты, которые позволяют экономить и не привязываться к одному месту. Общий новостной фон повышает требования к мерам безопасности, особенно в новостройках.
Экономическая нестабильность делает рынок жилья более динамичным. Меняются тренды, растет спрос на доступные и гибкие решения, а цифровые инструменты помогают людям лучше ориентироваться в новых условиях.
Для принятия решения о покупке недвижимости в 2025 году важно трезво оценивать свои финансовые возможности. Проанализируйте бюджет и определите сумму, которую готовы выделить на покупку с учетом высоких ипотечных ставок. Внимательно изучите условия рассрочки от застройщика.
"Не фокусируйтесь на одном, а рассматривайте сразу несколько альтернативных вариантов. В условиях высоких ставок имеет смысл обратить внимание на аренду жилья или накопление средств для более выгодной покупки в будущем. Регулярно мониторьте государственные программы", — посоветовала Соколова.
Эксперт рекомендует покупать недвижимость у проверенных застройщиков с хорошей репутацией, чтобы минимизировать риски в условиях экономической нестабильности. По её мнению, стоит рассмотреть варианты в районах с развивающейся инфраструктурой, где цены могут быть ниже, а потенциал роста стоимости — выше.
В текущей экономической ситуации важно принимать взвешенные решения, учитывая возможные риски и перспективы развития рынка, заключила экономист.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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