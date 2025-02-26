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Ипотека кусается: эксперт рассказала, как выгодно купить квартиру в 2025 году

3:29
Недвижимость

Экономическая нестабильность обычно влияет на потребительское поведение, и рынок недвижимости не является исключением. В периоды кризисов покупатели становятся более осторожными и меняют свои приоритеты, как рассказала Ольга Соколова, партнер аналитического агентства Digital Guru.

Интерьер квартиры
Фото: Freepik by wuttichai1983
Интерьер квартиры
  1. Во-первых, растет спрос на жилье в более доступных сегментах. Люди предпочитают откладывать покупку дорогих объектов, рассматривая более бюджетные варианты, часто уменьшая требования к площади или расположению. Вторичный рынок становится более привлекательным из-за более низкой цены и возможности быстрее заселиться.
  2. Во-вторых, усиливается тенденция к аренде вместо покупки. В условиях экономической нестабильности многие предпочитают не замораживать средства в недвижимости, а сохранять финансовую гибкость. Это особенно характерно для молодого поколения, привыкшего к гибким форматам жизни и работы. В результате стоимость аренды в некоторых городах значительно выросла.
  3. Также меняются предпочтения в локации. Во время пандемии вырос интерес к загородной недвижимости, но сейчас, на фоне экономических рисков, растет спрос на квартиры в районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью, что снижает дополнительные расходы.
  4. Цифровизация сегодня тоже играет важную роль. Все больше покупателей используют онлайн-сервисы для поиска, анализа и выбора жилья, что помогает принимать более обоснованные решения. Социальные сети активно формируют восприятие рынков недвижимости и доверие к застройщикам, пишет Газета.Ru.

Экономист отметила, что люди стали активнее обсуждать новые форматы жилья, такие как коливинги или сервисные апартаменты, которые позволяют экономить и не привязываться к одному месту. Общий новостной фон повышает требования к мерам безопасности, особенно в новостройках.

Экономическая нестабильность делает рынок жилья более динамичным. Меняются тренды, растет спрос на доступные и гибкие решения, а цифровые инструменты помогают людям лучше ориентироваться в новых условиях.

Для принятия решения о покупке недвижимости в 2025 году важно трезво оценивать свои финансовые возможности. Проанализируйте бюджет и определите сумму, которую готовы выделить на покупку с учетом высоких ипотечных ставок. Внимательно изучите условия рассрочки от застройщика.

"Не фокусируйтесь на одном, а рассматривайте сразу несколько альтернативных вариантов. В условиях высоких ставок имеет смысл обратить внимание на аренду жилья или накопление средств для более выгодной покупки в будущем. Регулярно мониторьте государственные программы", — посоветовала Соколова.

Эксперт рекомендует покупать недвижимость у проверенных застройщиков с хорошей репутацией, чтобы минимизировать риски в условиях экономической нестабильности. По её мнению, стоит рассмотреть варианты в районах с развивающейся инфраструктурой, где цены могут быть ниже, а потенциал роста стоимости — выше.

В текущей экономической ситуации важно принимать взвешенные решения, учитывая возможные риски и перспективы развития рынка, заключила экономист.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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