Забудьте о жире и грязи: быстрый способ очистить микроволновку

Хотите, чтобы микроволновка блестела без лишних усилий? Есть простой способ избавиться от жира и неприятных запахов всего за 5 минут — и вам понадобится всего одна чашка!
Вместо дорогих средств достаточно обычного 9%-ного уксуса. При нагревании его пары размягчают загрязнения, что делает очистку легкой и быстрой.
Что понадобится:
Теперь ваша микроволновка будет сиять без лишних усилий!
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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