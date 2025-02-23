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Забудьте о жире и грязи: быстрый способ очистить микроволновку

1:25
Недвижимость

Хотите, чтобы микроволновка блестела без лишних усилий? Есть простой способ избавиться от жира и неприятных запахов всего за 5 минут — и вам понадобится всего одна чашка!

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Как очистить микроволновку за 5 минут

Вместо дорогих средств достаточно обычного 9%-ного уксуса. При нагревании его пары размягчают загрязнения, что делает очистку легкой и быстрой.

Что понадобится:

  • 1 стакан уксуса;
  • 1 стакан воды;
  • миска, подходящая для микроволновки;
  • губка и средство для мытья посуды.

Инструкция по очистке

  1. Смешайте воду и уксус в миске и поставьте её в микроволновку.
  2. Включите максимальную мощность и запустите на 5 минут.
  3. Оставьте дверцу закрытой ещё на несколько минут — пар размягчит грязь.
  4. Отключите прибор от сети, достаньте миску и протрите внутренние стенки губкой.
  5. Удалите стойкие загрязнения пластиковой картой (она не поцарапает поверхность).
  6. Высушите микроволновку, чтобы не осталось влаги.

Полезные советы

  • Уксус не только убирает жир, но и устраняет запахи.
  • После чистки можно проветрить камеру, оставив дверцу открытой.
  • Для более приятного аромата добавьте в раствор лимонный сок.

Теперь ваша микроволновка будет сиять без лишних усилий!

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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