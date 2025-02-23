Забудьте о жире и грязи: быстрый способ очистить микроволновку

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите, чтобы микроволновка блестела без лишних усилий? Есть простой способ избавиться от жира и неприятных запахов всего за 5 минут — и вам понадобится всего одна чашка!

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Как очистить микроволновку за 5 минут

Вместо дорогих средств достаточно обычного 9%-ного уксуса. При нагревании его пары размягчают загрязнения, что делает очистку легкой и быстрой.

Что понадобится:

1 стакан уксуса;

1 стакан воды;

миска, подходящая для микроволновки;

губка и средство для мытья посуды.

Инструкция по очистке

Смешайте воду и уксус в миске и поставьте её в микроволновку. Включите максимальную мощность и запустите на 5 минут. Оставьте дверцу закрытой ещё на несколько минут — пар размягчит грязь. Отключите прибор от сети, достаньте миску и протрите внутренние стенки губкой. Удалите стойкие загрязнения пластиковой картой (она не поцарапает поверхность). Высушите микроволновку, чтобы не осталось влаги.

Полезные советы

Уксус не только убирает жир, но и устраняет запахи.

После чистки можно проветрить камеру, оставив дверцу открытой.

Для более приятного аромата добавьте в раствор лимонный сок.

Теперь ваша микроволновка будет сиять без лишних усилий!

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



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