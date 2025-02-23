Забудьте про удлинители: эти устройства придут им на смену

Вы всё ещё путаетесь в проводах и спотыкаетесь об удлинитель? Забудьте об этих неудобствах — им на смену пришло новое изобретение, которое решит все проблемы.
Умные розетки не только избавят вас от хаоса с кабелями, но и сделают вашу технику более энергоэффективной. Теперь вы сможете заряжать сразу несколько устройств без кучи адаптеров, ведь в таких розетках есть не только обычные гнезда, но и USB-порты.
Больше никаких спутанных проводов, опасных переплетений и уродливых кабелей на полу. Компактный дизайн, нескользящее основание и удобный кабель — всё это делает умную розетку идеальным решением для дома и офиса.
Умная розетка (англ. smart socket или smart plug) - электрическая розетка, способная включаться и выключаться автоматически по расписанию или по команде со смартфона или смарт-колонки. Соответственно, умная розетка позволяет автоматизировать любой включенный в неё прибор.
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Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.