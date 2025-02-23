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Забудьте про удлинители: эти устройства придут им на смену

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Недвижимость

Вы всё ещё путаетесь в проводах и спотыкаетесь об удлинитель? Забудьте об этих неудобствах — им на смену пришло новое изобретение, которое решит все проблемы.

Удлинитель
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удлинитель

Умные розетки не только избавят вас от хаоса с кабелями, но и сделают вашу технику более энергоэффективной. Теперь вы сможете заряжать сразу несколько устройств без кучи адаптеров, ведь в таких розетках есть не только обычные гнезда, но и USB-порты.

Больше никаких спутанных проводов, опасных переплетений и уродливых кабелей на полу. Компактный дизайн, нескользящее основание и удобный кабель — всё это делает умную розетку идеальным решением для дома и офиса. 

Уточнения

Умная розетка (англ. smart socket или smart plug) - электрическая розетка, способная включаться и выключаться автоматически по расписанию или по команде со смартфона или смарт-колонки. Соответственно, умная розетка позволяет автоматизировать любой включенный в неё прибор.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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