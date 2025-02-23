Забудьте про дверцу холодильника: вот где нужно хранить молоко, чтобы оно оставалось свежим

Вы тоже храните молоко в дверце холодильника? Срочно переставьте его, иначе оно испортится в два раза быстрее.
Многие даже не задумываются, что температура в разных зонах холодильника сильно отличается. Дверца кажется удобным местом, но на самом деле это самая тёплая зона, где молоко постоянно подвергается перепадам температуры.
Каждый раз, открывая холодильник, вы ускоряете его порчу. Именно поэтому оно так быстро скисает, даже если срок годности ещё не вышел.
Чтобы молоко оставалось свежим дольше, его нужно хранить на средней полке, где температура стабильна. Проверьте холодильник прямо сейчас — возможно, вы всё это время совершали ошибку.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
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Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.