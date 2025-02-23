Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент США уверен в сделке по завершению конфликта на Украине уже на этой неделе
Забудьте о морщинах: этот простой трюк продлит вашу молодость
Прощай, Android 16: Samsung прекратит поддержку Galaxy S21 и других моделей
Хотите завести собаку? Эти породы станут кошмаром для неопытного хозяина
Революция в поездах: Россия первой в мире сделает это
Авто потеет даже зимой: вода из выхлопной трубы: нормально или пора паниковать
Российский лыжник раскрыл правду: вот как норвежцы отнеслись к россиянам в Италии
Раскрыт секрет сочных котлет: сколько хлеба добавлять в фарш — не догадается ни один шеф-повар
Неожиданно еще хуже — как мозг воспринимает боль?

Забудьте про дверцу холодильника: вот где нужно хранить молоко, чтобы оно оставалось свежим

0:45
Недвижимость

Вы тоже храните молоко в дверце холодильника? Срочно переставьте его, иначе оно испортится в два раза быстрее.

Молоко в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко в холодильнике

Многие даже не задумываются, что температура в разных зонах холодильника сильно отличается. Дверца кажется удобным местом, но на самом деле это самая тёплая зона, где молоко постоянно подвергается перепадам температуры.

Каждый раз, открывая холодильник, вы ускоряете его порчу. Именно поэтому оно так быстро скисает, даже если срок годности ещё не вышел.

Чтобы молоко оставалось свежим дольше, его нужно хранить на средней полке, где температура стабильна. Проверьте холодильник прямо сейчас — возможно, вы всё это время совершали ошибку.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. 

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Домашние животные
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов Аудио 
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Недвижимость
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места Аудио 
Нейтраль на "автомате": когда можно, а когда категорически нельзя
Авто
Нейтраль на "автомате": когда можно, а когда категорически нельзя Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Авто потеет даже зимой: вода из выхлопной трубы: нормально или пора паниковать
Российский лыжник раскрыл правду: вот как норвежцы отнеслись к россиянам в Италии
Раскрыт секрет сочных котлет: сколько хлеба добавлять в фарш — не догадается ни один шеф-повар
Неожиданно еще хуже — как мозг воспринимает боль?
Идеальное питание для будущих мам: заботимся о коже и волосах
Страйк: закончились серии? Вот сериалы, которые заполнят пустоту в вашем сердце
Границы жизни: Обнаружено место на Земле, где нет даже микробов
Из России с любовью: 5 отечественных пород собак, которыми восхищается весь мир
Коммуналка взлетит: Эксперты прогнозируют скачок цен на ЖКУ до 30%
Забудьте о проблемах с налётом: уход за растениями на высшем уровне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.