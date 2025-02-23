Забудьте про дверцу холодильника: вот где нужно хранить молоко, чтобы оно оставалось свежим

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы тоже храните молоко в дверце холодильника? Срочно переставьте его, иначе оно испортится в два раза быстрее.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молоко в холодильнике

Многие даже не задумываются, что температура в разных зонах холодильника сильно отличается. Дверца кажется удобным местом, но на самом деле это самая тёплая зона, где молоко постоянно подвергается перепадам температуры.

Каждый раз, открывая холодильник, вы ускоряете его порчу. Именно поэтому оно так быстро скисает, даже если срок годности ещё не вышел.

Чтобы молоко оставалось свежим дольше, его нужно хранить на средней полке, где температура стабильна. Проверьте холодильник прямо сейчас — возможно, вы всё это время совершали ошибку.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.



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