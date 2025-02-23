Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стабильный интернет — необходимость для работы и дома. Однако многие не задумываются, что неправильное размещение роутера может значительно ослабить сигнал. Некоторые предметы и бытовая техника создают помехи, из-за чего интернет начинает "тормозить".

Фото: Wikimedia Commons by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wi-Fi роутер

Металлические поверхности

Если роутер стоит на металлической полке или рядом с крупной бытовой техникой, сигнал может заметно ослабнуть. Металл отражает и поглощает радиоволны, поэтому лучше разместить устройство на деревянной или пластиковой поверхности.

Кухонные приборы

Особенно сильно Wi-Fi "страдает" рядом с микроволновой печью. Она работает на той же частоте, что и роутер, поэтому во время разогрева пищи интернет может пропадать или становиться нестабильным.

Радионяни и беспроводные устройства

Беспроводные устройства, такие как радионяни или системы домашней связи, также работают на частотах, схожих с Wi-Fi. Они могут создавать помехи, снижая скорость соединения.

Аквариумы и вода

Вода — ещё один "враг" интернета. Если рядом с роутером стоит большой аквариум, сигнал будет поглощаться, что приведет к ухудшению связи.

Уточнения

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance.



Маршрутиза́тор ро́утер (транслит. от англ. router), также ра́утер (от англ. router /ˈɹu:tə(ɹ)/ или /ˈɹaʊtəɹ/, /ˈɹaʊtɚ/) — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.



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