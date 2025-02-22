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Лук останется свежим в течение шести месяцев, если вы будете хранить его в этом месте

1:01
Недвижимость

Лук — важный ингредиент во многих рецептах. Однако он довольно быстро портится, если хранить его неправильно. Чтобы сохранить его свежим на несколько месяцев, важно подобрать правильное место.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

Частая ошибка — хранить лук рядом с картофелем или в тепле. Картофель выделяет газ этилен, который ускоряет процесс старения и вызывает прорастание. Солнечный свет и влажность тоже негативно влияют на лук — он становится мягким, покрывается плесенью и теряет вкус.

Лучшее место для хранения лука — прохладное, тёмное и сухое помещение с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура — около 0°C. Подвал, гараж или кладовая отлично подойдут. Для вентиляции можно использовать сетчатые корзины или деревянные ящики.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить лук свежим и ароматным в течение нескольких месяцев.

Уточнения

Лук — овощная культура.

Подвал — этаж здания с уровнем пола ниже уровня земли более чем на половину высоты помещений или первый подземный этаж. Служит для размещения различного оборудования, припасов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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