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Вот сколько можно сэкономить, снизив температуру всего на один градус

1:19
Недвижимость

Температура в доме — это не просто комфорт, но и вопрос здоровья и экономии. Один лишний градус может повлиять на качество сна, уровень влажности и даже на ваш кошелёк.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Каждое снижение температуры на 1°C уменьшает расходы на отопление в среднем на 3-10%, а оптимальной зимой считается температура около 21°C — это баланс между комфортом и экономией.

В спальне достаточно 16-18°C, поскольку более прохладный воздух улучшает качество сна, снижает риск головных болей и перегрева.

Полностью отключать отопление не стоит: если температура в доме опустится ниже 16°C, появится риск конденсации влаги и образования плесени, а затем обогрев помещения до комфортного уровня потребует ещё больше энергии.

Слишком большая температура (выше 21°C) сушит слизистые, ухудшает сон и может вызвать головные боли и усталость. Если воздух в доме сухой, используйте увлажнитель или поставьте ёмкость с водой рядом с радиатором, а если влажность слишком высокая — чаще проветривайте.

Главное — находить баланс, чтобы поддерживать комфортную температуру без лишних затрат.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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