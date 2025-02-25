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Сода творит чудеса: обувь высыхает за ночь — забудете о мокрых ногах в холодное время года

1:08
Недвижимость

Пищевая сода — это универсальный продукт, который редко используется в больших количествах. Однако после того, как вы узнаете об этом лайфхаке, вы, вероятно, начнёте чаще обращаться к её помощи.

Обувь
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Обувь

В холодное время года многие люди сталкиваются с проблемой влажных ног. Дождливая или снежная погода и повышенная влажность могут привести к усиленному потоотделению и промоканию обуви. Однако традиционные методы сушки, такие как использование отопительных приборов, могут повредить материалы обуви.

Что делать, если нужно быстро высушить обувь к утру? Есть простой и эффективный способ — использовать пищевую соду. Как это работает?

Возьмите два старых носка, насыпьте в них немного пищевой соды и завяжите их так, чтобы получились небольшие мешочки. Поместите эти мешочки в промокшую обувь на ночь.

На утро ваша обувь будет полностью сухой, свежей и готовой к использованию. Этот метод не только помогает сохранить здоровье ваших ног, но и продлевает срок службы обуви.

Уточнения

Обувь — элемент одежды, надевается на ноги. 

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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