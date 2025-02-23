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Чёрный в интерьере: магия цвета, которая скрывает больше, чем кажется

1:30
Недвижимость

Восприятие черного цвета в интерьере зависит от освещения, дополнительных цветовых акцентов и фактур.

Ванная комната
Фото: https://www.freepik.com
Ванная комната

Что означает черный цвет в интерьере

Цвет имеет как преимущества, так и недостатки. Положительные характеристики: креативность, сдержанность, способность к предвидению. Отрицательные: депрессия, пустота, тревога, слабость.

Черный цвет подчеркивает контраст в интерьере. Он ассоциируется с тишиной и спокойствием, но его избыток в интерьере вызывает апатию. Связь с ночью делает цвет таинственным и загадочным. В современном мире он символизирует богатство и элегантность.

Как влияет на человека черный цвет

Избыток черного цвета угнетающе действует на психику. У человека, который проводит длительное время в таком помещении, развивается спонтанное чувство меланхолии и безысходности.

Какой цвет мебели сочетается с черным

Черный цвет может хорошо смотреться с различными оттенками коричневого, придавая декору официальный и деловой вид. Правда, в этом случае лучше выбирать светлые оттенки — песочные, кремовые, бежевые.

Кроме того, черный цвет хорошо сочетается с бежевым, драматическим красным, гламурным серебром и шикарным золотом, а также с более темными оттенками, особенно зеленым и коричневым.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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