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Ювелирные изделия потеряют блеск: как этого избежать — раскрыт главный секрет хранения

1:24
Недвижимость

Украшения можно хранить так, чтобы они не потеряли свой внешний вид. Более того, при тщательной организации украшений вам будет проще их выбрать.

Девушка в бусах
Фото: https://www.freepik.com by master1305
Девушка в бусах

Как правильно хранить украшения

Украшения из золота, серебра и платины следует хранить в сухом и темном месте, так как повышенная влажность может привести к потускнению драгоценных металлов. При этом для золота и платины лучше подходят деревянные корпуса, а вот для серебра — полиэтиленовые пакеты.

Как хранить большое количество украшений

Наличие разнообразных украшений и бижутерии требует особого места для их хранения. Для этого можно использовать коробки-органайзеры со специальными отделениями разного размера.

Важно подходить к процессу хранения украшений соответственно. Чтобы компактно хранить их на одном месте, чаще всего используют коробки. Вы можете выбрать разные материалы для коробки: ткань, дерево, пластик и т. д.

Как хранить серьги

Чтобы правильно хранить украшения, нужны флокированные футляры, которые можно приобрести в любом ювелирном магазине.

Также подойдут подставки, тканевые мешочки или специальные шкатулки для украшений. Внутри они имеют несколько больших и маленьких отделений, обшитых бархатом, и валики для колец и сережек.

Уточнения

Украше́ние Украшенье (от красота, красивый, красить; ст.-слав. краса; норм. hros — cлава) — бытовой, разговорный аналог научного термина декор.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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