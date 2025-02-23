Ювелирные изделия потеряют блеск: как этого избежать — раскрыт главный секрет хранения

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Украшения можно хранить так, чтобы они не потеряли свой внешний вид. Более того, при тщательной организации украшений вам будет проще их выбрать.

Фото: https://www.freepik.com by master1305 Девушка в бусах

Как правильно хранить украшения

Украшения из золота, серебра и платины следует хранить в сухом и темном месте, так как повышенная влажность может привести к потускнению драгоценных металлов. При этом для золота и платины лучше подходят деревянные корпуса, а вот для серебра — полиэтиленовые пакеты.

Как хранить большое количество украшений

Наличие разнообразных украшений и бижутерии требует особого места для их хранения. Для этого можно использовать коробки-органайзеры со специальными отделениями разного размера.

Важно подходить к процессу хранения украшений соответственно. Чтобы компактно хранить их на одном месте, чаще всего используют коробки. Вы можете выбрать разные материалы для коробки: ткань, дерево, пластик и т. д.

Как хранить серьги

Чтобы правильно хранить украшения, нужны флокированные футляры, которые можно приобрести в любом ювелирном магазине.

Также подойдут подставки, тканевые мешочки или специальные шкатулки для украшений. Внутри они имеют несколько больших и маленьких отделений, обшитых бархатом, и валики для колец и сережек.

Уточнения

Украше́ние Украшенье (от красота, красивый, красить; ст.-слав. краса; норм. hros — cлава) — бытовой, разговорный аналог научного термина декор.



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