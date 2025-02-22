Как добиться идеальной чистоты зеркала без дорогих средств? Узнайте лайфхак

Зеркало в доме есть у каждого, но как бы ни старались хозяйки, на нём всё равно появляются пятна, разводы и мутный налёт. Чем лучше отмыть стекло, чтобы не пришлось по десять раз натирать его тряпкой? Секрет в правильном выборе средств и техники уборки.
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Зеркало в интерьере
Главные правила мытья зеркала без разводов
Качественный стеклоочиститель — дешёвые средства могут оставлять мыльные разводы, которые сложно устранить.
Чистая фильтрованная вода — жёсткая вода с примесями оставляет белёсые следы на поверхности.
Безворсовая тряпка — выбирайте салфетки из микрофибры, чтобы не осталось мелких ворсинок.
Не переусердствуйте с жидкостью — если стеклоочистителя будет слишком много, его сложно удалить без разводов.
Правильные движения — натирайте зеркало сверху вниз круговыми движениями.
Альтернативные способы чистки зеркал
Микрофибра + вода — тряпка из микрофибры отлично справляется с загрязнениями без химии. Достаточно слегка намочить её чистой водой и протереть стекло.
Щётка с резиновой основой — эффективно удаляет влагу, не оставляя следов.
Газета — старый, но проверенный способ. После нанесения стеклоочистителя нужно натереть зеркало скомканной газетой, двигаясь сверху вниз.
Пылесос для стёкол — дорогой прибор, который используют клининговые компании, но отзывы о нём неоднозначны: после уборки могут оставаться полосы.
Водоотталкивающий состав — если зеркало находится напротив солнца или в ванной комнате, используйте специальные спреи, чтобы предотвратить появление мутного налёта.
Следуя этим советам, можно без особых усилий вернуть зеркалу сияющий блеск и забыть о проблеме разводов!
Уточнения
Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).