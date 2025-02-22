Как добиться идеальной чистоты зеркала без дорогих средств? Узнайте лайфхак

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зеркало в доме есть у каждого, но как бы ни старались хозяйки, на нём всё равно появляются пятна, разводы и мутный налёт. Чем лучше отмыть стекло, чтобы не пришлось по десять раз натирать его тряпкой? Секрет в правильном выборе средств и техники уборки.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Зеркало в интерьере

Главные правила мытья зеркала без разводов

Качественный стеклоочиститель — дешёвые средства могут оставлять мыльные разводы, которые сложно устранить. Чистая фильтрованная вода — жёсткая вода с примесями оставляет белёсые следы на поверхности. Безворсовая тряпка — выбирайте салфетки из микрофибры, чтобы не осталось мелких ворсинок. Не переусердствуйте с жидкостью — если стеклоочистителя будет слишком много, его сложно удалить без разводов. Правильные движения — натирайте зеркало сверху вниз круговыми движениями.

Альтернативные способы чистки зеркал

Микрофибра + вода — тряпка из микрофибры отлично справляется с загрязнениями без химии. Достаточно слегка намочить её чистой водой и протереть стекло.

— тряпка из микрофибры отлично справляется с загрязнениями без химии. Достаточно слегка намочить её чистой водой и протереть стекло. Щётка с резиновой основой — эффективно удаляет влагу, не оставляя следов.

— эффективно удаляет влагу, не оставляя следов. Газета — старый, но проверенный способ. После нанесения стеклоочистителя нужно натереть зеркало скомканной газетой, двигаясь сверху вниз.

— старый, но проверенный способ. После нанесения стеклоочистителя нужно натереть зеркало скомканной газетой, двигаясь сверху вниз. Пылесос для стёкол — дорогой прибор, который используют клининговые компании, но отзывы о нём неоднозначны: после уборки могут оставаться полосы.

— дорогой прибор, который используют клининговые компании, но отзывы о нём неоднозначны: после уборки могут оставаться полосы. Водоотталкивающий состав — если зеркало находится напротив солнца или в ванной комнате, используйте специальные спреи, чтобы предотвратить появление мутного налёта.

Следуя этим советам, можно без особых усилий вернуть зеркалу сияющий блеск и забыть о проблеме разводов!

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).



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