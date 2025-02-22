Зачем на самом деле нужны цифры на термостате холодильника: это не градусы

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Цифры на термостате в холодильнике не обозначают градусы, а указывают на мощность охлаждения. Чем выше цифра, тем интенсивнее работает холодильник.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Например, в холодное время года или при полупустом холодильнике можно установить низкую мощность, а в жаркие месяцы или при полной загрузке — повысить её.

Идеальная температура для хранения продуктов составляет 4-5 °C, а для овощного ящика — 8-10 °C. Дверца холодильника теплее, поэтому там лучше хранить продукты с длительным сроком годности.

Самая холодная полка — нижняя, она подходит для мяса, но его необходимо герметично упаковывать.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



Термоста́т (от греч. θέρμη – те­п­ло и греч. στατός – стоя­щий, не­под­виж­ный) — устройство для поддержания постоянной температуры.



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