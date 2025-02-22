Зачем на самом деле нужны цифры на термостате холодильника: это не градусы

Цифры на термостате в холодильнике не обозначают градусы, а указывают на мощность охлаждения. Чем выше цифра, тем интенсивнее работает холодильник.
Например, в холодное время года или при полупустом холодильнике можно установить низкую мощность, а в жаркие месяцы или при полной загрузке — повысить её.
Идеальная температура для хранения продуктов составляет 4-5 °C, а для овощного ящика — 8-10 °C. Дверца холодильника теплее, поэтому там лучше хранить продукты с длительным сроком годности.
Самая холодная полка — нижняя, она подходит для мяса, но его необходимо герметично упаковывать.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
Термоста́т (от греч. θέρμη – тепло и греч. στατός – стоящий, неподвижный) — устройство для поддержания постоянной температуры.
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