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Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

0:57
Недвижимость

Неправильное размещение микроволновки может привести к его поломке или даже короткому замыканию.

Микроволновка
Фото: zh.wikipedia.org by Ген, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Микроволновка

Не стоит ставить микроволновку рядом с раковиной, так как вода и электричество несовместимы. Также не рекомендуется размещать её возле плиты, батареи или других источников тепла, так как перегрев может вывести технику из строя.

Холодильник тоже не самое удачное место, поскольку тепло от микроволновки увеличивает нагрузку на охлаждающее устройство и ведёт к повышенному энергопотреблению. Лучше не ставить прибор в закрытый шкаф — при работе дверцу нужно держать открытой, чтобы избежать перегрева.

Также важно подключать микроволновку напрямую к розетке, избегая удлинителей и адаптеров, так как перегрузка сети может привести к возгоранию. Соблюдение этих правил поможет продлить срок службы техники и избежать неприятных ситуаций.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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