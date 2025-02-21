Пригоревшая сковорода? Не спешите выбрасывать — поможет рецепт с кока-колой и яйцами

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кока-кола и яйца, казалось бы, никак не связаны, но их сочетание может предложить нестандартное решение бытовых проблем. Одной из таких проблем является пригоревшая сковорода.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

Обычно очистить её сложно — губки и металлические щетки могут повредить покрытие. Однако есть простой способ вернуть сковороде чистоту: смесь кока-колы, яичной скорлупы и моющего средства.

Ингриденты для приготовления очищающего средства

скорлупа от четырёх яиц, полстакана воды, полстакана жидкости для мытья посуды, полстакана кока-колы.

Скорлупу измельчают, смешивают с остальными ингредиентами, затем переливают в бутылку. Жидкость наносят на пригоревшие участки и аккуратно протирают губкой.

Уточнения

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.



Яичная скорлупа — внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.



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