Пригоревшая сковорода? Не спешите выбрасывать — поможет рецепт с кока-колой и яйцами

Кока-кола и яйца, казалось бы, никак не связаны, но их сочетание может предложить нестандартное решение бытовых проблем. Одной из таких проблем является пригоревшая сковорода.
Обычно очистить её сложно — губки и металлические щетки могут повредить покрытие. Однако есть простой способ вернуть сковороде чистоту: смесь кока-колы, яичной скорлупы и моющего средства.
Скорлупу измельчают, смешивают с остальными ингредиентами, затем переливают в бутылку. Жидкость наносят на пригоревшие участки и аккуратно протирают губкой.
Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.
Яичная скорлупа — внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.
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