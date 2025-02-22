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Мокрая комната: элегантный способ сэкономить пространство в ванной

2:21
Недвижимость

Когда Томас Рихтер ,и его жена решили отремонтировать свою ванную комнату в бруклинском лофте, они столкнулись с проблемой ограниченного пространства.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Стремясь разместить и душ, и ванну, пара приняла решение создать "мокрую комнату". Этот тренд, который начал набирать популярность, позволяет эффективно использовать пространство в условиях нехватки места.

Что такое мокрая комната?

Термин "мокрая комната" относится к ванной, где стены и полы покрыты водонепроницаемыми материалами, такими как плитка или камень, а также оборудованы сливами в полу.

В ней комбинируются ванна и душ, разделённые прозрачными стеклянными дверями. Такая конструкция не только экономит пространство, но и создаёт уютную атмосферу для отдыха.

Практичность и стиль

"Мокрая комната напоминает прихожую, только с возможностью её очищать с помощью шланга". — говорит архитектора Керен Рихтер из Вашингтона.

Это простое и функциональное решение, идеально подходящее для современных домов. К тому же, такие комнаты могут быть не только удобными, но и стильными.

Мокрые комнаты в отелях и дома

Около десяти лет назад в отелях начали появляться ванны с душами в одном помещении, что пользовалось большим успехом у гостей.

"После таких впечатлений гости захотели перенести эту концепцию в свои дома". — комментирует Рихтер.

Ванная с душем и отдельно стоящей ванной становится не только практичным, но и эстетичным элементом интерьера.

Модные тенденции в ванной

Сегодня на рынке представлены ванны, которые выглядят как настоящие архитектурные скульптуры. Некоторые модели изготавливаются из кованой меди или вулканического камня, а также из углеродного волокна и смолы.

Они не только красивы, но и экономят воду, что становится важным в условиях экологического сознания.

Экономия пространства и бюджета

Совмещение душа и ванны позволяет существенно сэкономить пространство, что особенно актуально для небольших ванных комнат.

Такие решения подходят не только для роскошных домов, но и для квартир, где важно использовать каждый сантиметр площади.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур. Ванной называют также резервуары для обмывания и погружения разных частей тела, например: сидячая ванна, ножная ванна, глазная ванночка.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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