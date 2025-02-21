Как отмыть сковороду без усилий? Этот метод вам понравится

Если вы не знаете этого простого способа, самое время с ним ознакомиться. Очистить сковороду, покрытую засохшим жиром и пригоревшими остатками пищи, можно буквально за несколько минут, используя подручные средства и всего несколько шагов.
Для этого трюка вам понадобятся несколько обычных ингредиентов, которые есть на каждой кухне. Всё, что вам потребуется:
Если остались трудновыводимые загрязнения, не стесняйтесь повторить процедуру.
Воспользовавшись этими методами, вы сэкономите время и силы на мытье посуды. Попробуйте, и вам больше не придётся тратить часы на оттирание застарелых загрязнений!
Моющее средство детергент (лат. detergeo - "мою") — профессиональные химические средства и средства бытовой химии (как концентраты, так и уже готовые к применению растворы) для мытья, чистки от загрязнений и уходу за поверхностями.
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