Как отмыть сковороду без усилий? Этот метод вам понравится

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы не знаете этого простого способа, самое время с ним ознакомиться. Очистить сковороду, покрытую засохшим жиром и пригоревшими остатками пищи, можно буквально за несколько минут, используя подручные средства и всего несколько шагов.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

Что вам нужно?

Для этого трюка вам понадобятся несколько обычных ингредиентов, которые есть на каждой кухне. Всё, что вам потребуется:

1 банка напитка cola

2 ст. л. бикарбоната соды

2 ст. л. моющего средства

1 ст. л. соли

Как действовать?

Сначала приготовьте смесь: налейте колу в большую ёмкость, добавьте бикарбонат, соль и моющее средство. Тщательно перемешайте. Теперь можно приступить к основной части. Положите грязную сковороду в пластиковый пакет для покупок и вылейте приготовленную смесь. Плотно завяжите пакет и оставьте его на час. За это время смесь сделает своё дело. Через час аккуратно почистите сковороду жёсткой губкой или стальной ватой. Промойте — и сковорода как новая!

Если остались трудновыводимые загрязнения, не стесняйтесь повторить процедуру.

Другие методы очистки

Этот способ не единственный. Для борьбы с грязью можно использовать ещё несколько проверенных домашних средств:

Уксус: на стакан воды — 4 ст. л. уксуса. Окуните сковороду в эту смесь на несколько часов, затем вымойте.

Пищевая сода: смешайте соду с водой до консистенции пасты. Нанесите пасту на загрязнённые места и оставьте на некоторое время.

Лимонная кислота: разведите лимонную кислоту в горячей воде и погрузите сковороду в раствор. Когда он остынет, просто помойте сковороду.

Воспользовавшись этими методами, вы сэкономите время и силы на мытье посуды. Попробуйте, и вам больше не придётся тратить часы на оттирание застарелых загрязнений!

Уточнения

Моющее средство детергент (лат. detergeo - "мою") — профессиональные химические средства и средства бытовой химии (как концентраты, так и уже готовые к применению растворы) для мытья, чистки от загрязнений и уходу за поверхностями.



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