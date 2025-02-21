Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Adobe Photoshop отмечает 35 лет: знаковое программное обеспечение для редактирования изображений
Природные инженеры: эти животные меняют ландшафт так, что даже реки текут по-новому
Октановое число тает быстрее, чем снег – что происходит с АИ-95
Простой ментальный трюк ускорит рост мышц – бодибилдеры давно им пользуются
Жёлтые цветы заполонили остров: местные растения в опасности
Интернет-звонки в РФ будут маркировать для борьбы с мошенниками
Киану Ривз возвращается к роли Константина в новом фильме
Хотите лёгкости в животе? Ешьте этот овощ, и кишечник заработает как часы
Климат на нефтяном рынке: внешние факторы вызывают серьёзные опасения

Откажетесь от микроволновки: гаджет который может стать вашим новым фаворитом

Недвижимость

Микроволновая печь давно стала неотъемлемой частью кухни. Она удобна, компактна и позволяет быстро разогревать еду. Однако в последние годы всё больше людей задумываются о её безопасности и ищут альтернативу. И такой прибор действительно существует — комбинированная конвекционная печь, которая может заменить сразу несколько устройств.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Что такое комбинированная печь?

Этот прибор сочетает в себе функции микроволновки, духовки, гриля, фритюрницы и даже пароварки. В отличие от классической микроволновки, комбинированная печь не использует электромагнитное излучение для нагрева, а работает за счёт нагревательного элемента и циркуляции горячего воздуха.

Как отмечает эксперт по кухонной технике Фиона Мейр, конвекционные печи не только разогревают и размораживают, но и запекают, готовят на пару и жарят с хрустящей корочкой. Это делает их универсальным решением для тех, кто хочет более полезные и вкусные блюда без потери витаминов и минералов.

Какие преимущества у конвекционной печи?

  • Заменяет сразу несколько приборов — микроволновку, духовку, гриль и фритюрницу.
  • Сохраняет сочность и вкус продуктов благодаря комбинации пара и горячего воздуха.
  • Позволяет готовить более здоровую пищу, сохраняя полезные вещества.
  • Универсальность — подходит для выпечки, жарки, тушения и разогрева.

Но сможет ли она полностью заменить микроволновку?

Несмотря на все преимущества, эксперты сходятся во мнении, что полностью заменить микроволновую печь пока невозможно. Главное преимущество микроволновки — мгновенное разогревание пищи, с которым конвекционная печь справляется медленнее. Если же вам нужен многофункциональный прибор для готовки, который объединяет духовку, гриль и фритюрницу, то конвекционная печь станет идеальным выбором.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Авто
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь Аудио 
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Здоровье
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму Аудио 
Самойлова показала необычный торт для сына Давида в стиле колхоз
Шоу-бизнес
Самойлова показала необычный торт для сына Давида в стиле колхоз Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Никто не уйдёт от Ланцета: российские БПЛА уничтожили техники на $4 млрд — сводка с фронта Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Последние материалы
Октановое число тает быстрее, чем снег – что происходит с АИ-95
Простой ментальный трюк ускорит рост мышц – бодибилдеры давно им пользуются
Жёлтые цветы заполонили остров: местные растения в опасности
Интернет-звонки в РФ будут маркировать для борьбы с мошенниками
Киану Ривз возвращается к роли Константина в новом фильме
Хотите лёгкости в животе? Ешьте этот овощ, и кишечник заработает как часы
Климат на нефтяном рынке: внешние факторы вызывают серьёзные опасения
Кофе может ухудшить самочувствие, но не у всех — проверьте, находитесь ли вы в группе риска
Упражнения для замедления старения организма: как с помощью физнагрузки стать моложе
Ozon меняет правила игры: продавцы в шоке от новых расходов на доставку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.