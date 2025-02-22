Сохранит тепло и здоровье: раскрыт секрет лучшего наполнителя для одеяла

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шерстяное одеяло, несомненно, является лидером среди всех остальных теплых изделий. Наполнитель лучше всего сохраняет тепло и не накапливает статическое электричество. При правильном уходе он имеет длительный срок службы до 15 лет.

Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кровать, застеленная белым постельным бельем

Какой наполнитель лучше всего подходит для зимнего одеяла

Самые теплые одеяла из качественных материалов — кашемир и шерсть. Если вы хотите одеяло, которое не только согревает вас, но и улучшает здоровье, купите изделие с овечьей или верблюжьей шерстью. Эффект микромассажа и сухое тепло помогут бороться с болью в суставах.

Какие одеяла самые теплые и легкие

Самое легкое одеяло для зимы — однозначно пуховый вариант. Он воздушный, невесомый и очень теплый. Далее можно выделить холлофайбер, а также силиконовое волокно и эко-пух.

Как определить тепло одеяла

Одним из самых важных критериев при выборе одеяла является степень его утепления, которую добросовестные производители указывают на упаковке в виде точек. Чем больше баллов (от одного до пяти), тем теплее изделие.

Как выбрать очень теплое зимнее одеяло

Делайте выбор просто, исходя из следующих рекомендаций: если зимой в квартире холодно, то лучше выбрать теплое одеяло плотностью 350 г/м2.

Если летом выпадают холодные и дождливые месяцы, стоит выбирать одеяло плотностью до 220 г/м2. Он очень светлый, но теплый.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела.



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