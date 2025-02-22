Пожелтел герметик в ванной? Верните белизну копеечными средствами — вот что надо делать

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В вашей ванной комнате наверняка есть несколько мест, загерметизированных специальным материалом, чтобы избежать протечек.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Эти уплотнители могут быть довольно долговечными, но со временем они также могут стать желтоватыми, из-за чего ваша ванная комната будет выглядеть грязной.

Очистите пищевой содой и уксусом

Сделайте пасту из пищевой соды и воды, нанесите ее на пожелтевший герметик и аккуратно потрите. Промойте и вытрите насухо. Также для очистки можно использовать смесь уксуса и воды.

Используйте очиститель от плесени и грибка

Приобретите чистящее средство для ванной комнаты, специально разработанное для борьбы с плесенью и грибком. Следуйте инструкциям на продукте, чтобы очистить герметик.

Применение перекиси водорода

Перекись водорода может быть эффективной против пятен. Смочите ткань или ватный тампон перекисью водорода и приложите его к пожелтевшему уплотнителю. Дайте ему немного постоять, затем потрите и смойте.

Попробуйте лимонный сок

Лимонный сок обладает природными отбеливающими свойствами. Нанесите свежий лимонный сок на пожелтевший герметик, а затем потрите и смойте.

Используйте меламиновую губку

Волшебные ластики или губки из меламиновой пены могут хорошо работать с пятнами. Смочите губку и аккуратно потрите ею пожелтевший уплотнитель.

Уточнения

Силиконовые герметики — вязкотекучие составы на основе низкомолекулярных силиконовых каучуков, затвердевающие при комнатной температуре.



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