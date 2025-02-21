Как сделать гардеробную в однушке? 7 секретов, которые помогут найти место

Многие владельцы однокомнатных квартир мечтают о гардеробной, но считают, что это роскошь для просторных апартаментов. На самом деле организовать удобное место для хранения можно даже в небольшой квартире — главное, знать несколько хитростей.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вешалки

1. Используйте ниши

Если в вашей квартире есть ниша, считайте, что вам повезло! Для полноценной гардеробной достаточно всего 3-4 квадратных метров. Закрывайте нишу дверцами-купе или шторами — и идеальное место для хранения готово.

2. Преобразите кладовку

В квартирах старой планировки часто есть небольшие кладовки. Вместо хранения хлама превратите это пространство в гардеробную. Добавьте полки, органайзеры, вешала — и у вас появится удобное место для одежды и обуви.

3. Открытая гардеробная — когда места совсем мало

Если выделить отдельное помещение не получается, сделайте открытую гардеробную. Это может быть стильная конструкция из металлических стоек, полок и штанг. Такой вариант выглядит современно и позволяет эффективно использовать пространство.

4. Задействуйте свободные уголки

Для организации частичной гардеробной достаточно небольшого угла в комнате. Закрыть такую зону можно занавеской, раздвижными панелями или стильным стеллажом, который одновременно будет служить зонирующим элементом.

5. Переделайте шкаф в гардеробную

Если у вас уже есть вместительный шкаф-купе, его легко можно трансформировать. Внутреннее пространство можно организовать с помощью модульных каркасов, ящиков и разделителей. Так места для хранения станет намного больше.

6. Обратитесь за помощью к специалистам

Если не удаётся придумать, как разместить гардеробную, обратитесь к дизайнеру. Все проекты выполняются на заказ, с учётом планировки вашей квартиры и ваших потребностей. Иногда профессиональный взгляд помогает найти нестандартное решение.

7. Делайте ставку на светлые оттенки

Светлые цвета визуально расширяют пространство, поэтому выбирайте белые, бежевые и серые оттенки для стен и мебели. А главное, отдавайте предпочтение компактным и многофункциональным конструкциям, чтобы использовать каждый сантиметр с умом.

Теперь даже в однушке можно создать удобное пространство для хранения без ощущения тесноты!

Уточнения

Гардеробное помещение (также: гардеробная комната, гардеробная, вешалка, уборная, одёжная, платейная) — помещение для хранения одежды, платья, обуви.





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