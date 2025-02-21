Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как получить крепкую рассаду и богатый урожай помидоров, перцев и огурцов?
Титан озадачил учёных: что заставило спутник Сатурна сойти с круговой орбиты?
Трамп снижает расходы? США намерены сократить численность своей дипломатической миссии в Китае
Как избавиться от растяжек: современные методы и уход за кожей
Ежедневные тренировки: ускоренный прогресс или верный путь к травмам
Как отмыть сковороду без усилий? Этот метод вам понравится
Сын Юрия Никулина о нападках в свой адрес: шипят, что я всё гребу в цирке
Венгрия как спасательный круг для Mercedes-Benz: компания пересматривает стратегии
Райские пляжи, вкусная еда и доступные цены — Хорватия покоряет туристов

Как сделать гардеробную в однушке? 7 секретов, которые помогут найти место

Недвижимость

Многие владельцы однокомнатных квартир мечтают о гардеробной, но считают, что это роскошь для просторных апартаментов. На самом деле организовать удобное место для хранения можно даже в небольшой квартире — главное, знать несколько хитростей.

Вешалки
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вешалки

1. Используйте ниши

Если в вашей квартире есть ниша, считайте, что вам повезло! Для полноценной гардеробной достаточно всего 3-4 квадратных метров. Закрывайте нишу дверцами-купе или шторами — и идеальное место для хранения готово.

2. Преобразите кладовку

В квартирах старой планировки часто есть небольшие кладовки. Вместо хранения хлама превратите это пространство в гардеробную. Добавьте полки, органайзеры, вешала — и у вас появится удобное место для одежды и обуви.

3. Открытая гардеробная — когда места совсем мало

Если выделить отдельное помещение не получается, сделайте открытую гардеробную. Это может быть стильная конструкция из металлических стоек, полок и штанг. Такой вариант выглядит современно и позволяет эффективно использовать пространство.

4. Задействуйте свободные уголки

Для организации частичной гардеробной достаточно небольшого угла в комнате. Закрыть такую зону можно занавеской, раздвижными панелями или стильным стеллажом, который одновременно будет служить зонирующим элементом.

5. Переделайте шкаф в гардеробную

Если у вас уже есть вместительный шкаф-купе, его легко можно трансформировать. Внутреннее пространство можно организовать с помощью модульных каркасов, ящиков и разделителей. Так места для хранения станет намного больше.

6. Обратитесь за помощью к специалистам

Если не удаётся придумать, как разместить гардеробную, обратитесь к дизайнеру. Все проекты выполняются на заказ, с учётом планировки вашей квартиры и ваших потребностей. Иногда профессиональный взгляд помогает найти нестандартное решение.

7. Делайте ставку на светлые оттенки

Светлые цвета визуально расширяют пространство, поэтому выбирайте белые, бежевые и серые оттенки для стен и мебели. А главное, отдавайте предпочтение компактным и многофункциональным конструкциям, чтобы использовать каждый сантиметр с умом.

Теперь даже в однушке можно создать удобное пространство для хранения без ощущения тесноты!

Уточнения

Гардеробное помещение (также: гардеробная комната, гардеробная, вешалка, уборная, одёжная, платейная) — помещение для хранения одежды, платья, обуви.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Катастрофа на наших глазах: удивительно, но никто не замечает, как океан забирает сушу
Наука и техника
Катастрофа на наших глазах: удивительно, но никто не замечает, как океан забирает сушу Аудио 
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Садоводство, цветоводство
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка Аудио 
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Новости спорта
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Последние материалы
Как получить крепкую рассаду и богатый урожай помидоров, перцев и огурцов?
Титан озадачил учёных: что заставило спутник Сатурна сойти с круговой орбиты?
Трамп снижает расходы? США намерены сократить численность своей дипломатической миссии в Китае
Как избавиться от растяжек: современные методы и уход за кожей
Ежедневные тренировки: ускоренный прогресс или верный путь к травмам
Как отмыть сковороду без усилий? Этот метод вам понравится
Сын Юрия Никулина о нападках в свой адрес: шипят, что я всё гребу в цирке
Венгрия как спасательный круг для Mercedes-Benz: компания пересматривает стратегии
Райские пляжи, вкусная еда и доступные цены — Хорватия покоряет туристов
Похолодание в Амазонии: как это разрушает экосистему и что будет дальше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.