Хотите модный и удобный интерьер? Обходите эти 5 решений стороной

Модные интерьерные решения нередко выглядят стильно на картинках, но в реальной жизни могут доставить массу неудобств. В этой статье расскажем, какие тренды стоит обойти стороной, и на что их лучше заменить.
Такие решения часто используют дизайнеры, но на практике они оказываются не самыми удачными. Дверное полотно, покрашенное в цвет стен, быстро загрязняется в районе ручки. Скрытые плинтусы тоже пачкаются, особенно от швабры при уборке.
Они выглядят элегантно, но в эксплуатации требуют постоянного ухода. Вода оставляет следы, и приходится после каждого душа насухо вытирать стекло, иначе оно покрывается налётом.
Встроенная микроволновка над духовым шкафом кажется хорошим решением, но если она расположена слишком высоко, пользоваться ею неудобно, особенно детям и людям невысокого роста.
Остров — модный элемент, но он не всегда удобен, особенно если используется вместо обеденного стола. Полубарные стулья подходят не всем, а постоянное вставание на высоту утомляет.
Такой вариант эффектно смотрится, но занимает много места и усложняет уборку. Если ванна стоит вплотную к стене, вытирать пол за ней невозможно.
Выбирая интерьер, важно ориентироваться не только на тренды, но и на комфорт в повседневной жизни.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.