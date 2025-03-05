Хотите модный и удобный интерьер? Обходите эти 5 решений стороной

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Модные интерьерные решения нередко выглядят стильно на картинках, но в реальной жизни могут доставить массу неудобств. В этой статье расскажем, какие тренды стоит обойти стороной, и на что их лучше заменить.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

Скрытые двери и плинтусы

Такие решения часто используют дизайнеры, но на практике они оказываются не самыми удачными. Дверное полотно, покрашенное в цвет стен, быстро загрязняется в районе ручки. Скрытые плинтусы тоже пачкаются, особенно от швабры при уборке.

Чем заменить: обычные двери с наличниками и классическими плинтусами. Они не только дешевле, но и проще в уходе.

Стеклянные шторки для ванны

Они выглядят элегантно, но в эксплуатации требуют постоянного ухода. Вода оставляет следы, и приходится после каждого душа насухо вытирать стекло, иначе оно покрывается налётом.

Лучший вариант: тканевая шторка, которую можно просто постирать. Ещё удобнее — потолочный профиль для её крепления.

Высоко расположенная СВЧ

Встроенная микроволновка над духовым шкафом кажется хорошим решением, но если она расположена слишком высоко, пользоваться ею неудобно, особенно детям и людям невысокого роста.

Как правильно? Верхний край СВЧ должен находиться не выше кухонного фартука.

Кухонный остров вместо стола

Остров — модный элемент, но он не всегда удобен, особенно если используется вместо обеденного стола. Полубарные стулья подходят не всем, а постоянное вставание на высоту утомляет.

Оптимальное решение: если места мало, лучше выбрать полноценный обеденный стол с удобными стульями.

Отдельностоящая ванна

Такой вариант эффектно смотрится, но занимает много места и усложняет уборку. Если ванна стоит вплотную к стене, вытирать пол за ней невозможно.

Практичная альтернатива: встроенная ванна из акрила, чугуна или искусственного камня. Она компактнее, удобнее в уходе и дешевле.

Выбирая интерьер, важно ориентироваться не только на тренды, но и на комфорт в повседневной жизни.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

