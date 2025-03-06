Секреты мастеров: как снизить расходы на ремонт без ущерба для результата

3:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Создать стильный интерьер без огромных затрат — реально! Дизайнерские приемы не всегда требуют больших вложений, главное — знать, где можно сэкономить, не теряя в качестве. В этой статье — пять доступных решений, которые помогут оформить пространство не хуже профессионалов.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт

Подоконник и откосы из ЛДСП

Чаще всего откосы оформляют штукатуркой и краской, но такой вариант имеет два серьезных недостатка:

Открытая створка окна может повредить окрашенные откосы.

Со временем в местах примыкания оконной рамы к откосам появляются трещины.

Альтернативой может стать отделка ламинированными панелями из ЛДСП. Они прочные, выглядят стильно и могут использоваться как для откосов, так и для подоконника. Дополнительно в откосах можно предусмотреть розетки, например, для гирлянды или ночника.

Установка проста: панели крепятся с помощью монтажной пены и герметика. Заказать их можно в любой мебельной фабрике, а стоимость оформления одного окна составит около 10 000 рублей.

Универсальные шторы

Шторы — это не просто элемент декора, а важная часть интерьера. Чтобы они гармонично вписывались в любой стиль, лучше выбирать нейтральные цвета:

Серый.

Бежевый.

Коричневый.

Наиболее универсальной считается текстура, имитирующая лен. Глянцевые ткани и блестящий тюль лучше избегать — матовые поверхности выглядят дороже и натуральнее.

Средняя стоимость штор "Блэкаут" — около 2 000 рублей за метр, а тюль обойдется в 1 000 рублей за метр. Важно учитывать, что ширина штор должна быть вдвое больше ширины окна для красивой сборки.

Встроенный карниз для шторы в ванной

Многие считают, что тканевая штора для ванны — устаревшее решение, но у стеклянных перегородок тоже есть недостатки:

Защищают только треть длины ванны.

Раздвижные механизмы быстро выходят из строя из-за жесткой воды.

Требуют постоянной очистки от разводов и налета.

Дорогие — стоимость может достигать 20 000 рублей.

Более доступный вариант — встроенный карниз, который монтируется в потолок. Его цена — от 3 000 до 5 000 рублей, а качественную тканевую шторку можно купить примерно за 2 000 рублей.

Столешница без бортиков

Стандартные кухонные столешницы из пластика часто комплектуются пристеночными бортиками, но у них есть серьезные минусы:

При нагреве от газовой плиты пластик может деформироваться.

Со временем уплотнители рассыхаются, и в щели попадает вода.

Лучшее решение — отказаться от бортиков и сделать стык между столешницей и фартуком с помощью герметика. Это не только увеличит срок службы мебели, но и сделает кухню более стильной.

Оптимальное освещение

Современные дизайнеры часто предлагают устанавливать трековые светильники, но у них есть недостатки:

Высокая стоимость.

Невозможность заменить лампочку — если перегорела, придется менять весь светильник.

Альтернативный вариант — накладные споты белого цвета. Они стоят в среднем 1 000 рублей за штуку, а лампочку можно подобрать любой мощности и температуры. Это практично и экономично.

Итог

Создать стильный интерьер без огромных затрат вполне реально. Главное — использовать проверенные приемы, которые не требуют лишних вложений. Ламинированные панели, правильные шторы, встроенный карниз для ванной, отсутствие бортиков на кухонной столешнице и продуманное освещение помогут сделать интерьер современным, удобным и долговечным.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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