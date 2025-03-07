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Скрытые ловушки ремонта: 5 ошибок, которые могут обойтись вам слишком дорого

3:10
Недвижимость

Ремонт — это всегда стресс, большие траты и неожиданности. Но некоторые ошибки могут сделать его по-настоящему катастрофическим. Рассказываем, какие промахи обходятся особенно дорого и как их избежать.

Ремонт в комнате
Фото: Flickr by Karin Dalziel, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Ремонт в комнате

Ошибка №1: начинать ремонт без расчета бюджета

Каждый второй, затевая ремонт, уверяет себя, что денег хватит, а сэкономить можно "по ходу дела". Итог часто бывает плачевным: затянувшийся процесс, непредвиденные траты и необходимость брать дополнительные кредиты.

Как этого избежать:

  • Разделите расходы на две группы: материалы и оплата работы мастеров.
  • Рассчитайте площадь стен, полов, потолков и определитесь с типом отделки.
  • Заведите электронную таблицу и фиксируйте все затраты.

Чем четче будет расчет, тем меньше сюрпризов вас ждет.

Ошибка №2: не делить ремонт на этапы

Многие подрядчики называют цену ремонта "за квадратный метр", но без детального расчета вы не узнаете, сколько стоит конкретная работа — штукатурка, стяжка, укладка плитки.

Как себя обезопасить:

  • Разделите ремонт на черновой и чистовой этапы.
  • Оплачивайте работу по факту выполненного этапа, а не 50% авансом.
  • Согласовывайте цену по видам работ, а не общей суммой.

Так вы сможете сменить бригаду в случае проблем и не потеряете деньги.

Ошибка №3: позволять мастерам затягивать сроки

Если вы арендуете жилье во время ремонта, каждый лишний месяц оборачивается дополнительными расходами. Часто подрядчики ведут сразу несколько объектов, из-за чего ваш ремонт растягивается на месяцы.

Что делать:

  • Требуйте у прораба четкий график работ.
  • Закрепляйте сроки в договоре, включая штрафы за просрочку.
  • Контролируйте ход ремонта лично или с помощью прораба.

Четкие сроки помогут избежать лишних трат и бесконечного ожидания.

Ошибка №4: отсутствие плана закупок

Ремонт — это не только работа мастеров, но и своевременная закупка материалов. Если не рассчитать сроки, вы можете остаться без нужных позиций в самый неподходящий момент.

Как избежать задержек:

  • Определите список материалов на каждый этап.
  • Узнайте сроки доставки — на заказные позиции уходит несколько недель.
  • Подготовьте складское место для хранения купленного.

Так вы сможете покупать по скидкам, а не в панике за любые деньги.

Ошибка №5: начинать ремонт без плана

Дизайнерский проект — это дорого, но идти в ремонт без плана — еще дороже. Непродуманная разводка электрики или сантехники может привести к переделке, а это потеря времени и денег.

Простой лайфхак:

  • Нарисуйте план квартиры с мебелью — хотя бы от руки.
  • Разметьте места под розетки, сантехнику и освещение.
  • Перед началом черновых работ отметьте перегородки мелом на полу.

Это поможет избежать перепланировок в процессе.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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