Пыль скапливается в каждом доме, но ее количество можно свести к минимуму. Достаточно соблюдать несколько простых правил, чтобы воздух стал чище, а уборка — менее утомительной.
Лучший способ борьбы с пылью — поддержание чистоты. Влажная уборка раз в неделю значительно снижает ее количество: протирайте поверхности, пылесосьте ковры, меняйте постельное белье и стирайте шторы. Если у вас есть робот-пылесос, запускайте его каждые 2-3 дня, а лучше — ежедневно.
Некоторые вещи притягивают пыль особенно сильно:
Если не хотите тратить время на их постоянную чистку, оставьте только самое необходимое. Минимализм не только уменьшает количество пыли, но и делает интерьер более стильным.
Чем меньше вещей на виду, тем меньше пыли оседает. Используйте закрытые шкафы и органайзеры. Одежду храните в тканевых чехлах, а постельное белье и сезонные вещи — в вакуумных пакетах. Это поможет не только сократить уборку, но и сэкономить пространство.
Сухой воздух способствует распространению пыли, а при влажности 40-50% частицы быстрее оседают. Чтобы поддерживать комфортные условия, используйте увлажнитель воздуха. Если его нет, можно расставить емкости с водой или развешивать влажные полотенца на батареях.
Некоторые ткани притягивают пыль сильнее:
Отдавайте предпочтение сатину, шелку и материалам с грязеотталкивающей пропиткой. Это снизит запыленность помещения и упростит уборку.
Открытые окна — один из главных путей проникновения пыли в дом. Чтобы избежать этого:
Воздухоочиститель помогает избавиться от микрочастиц пыли, аллергенов и бактерий. Установите прибор в комнате, где проводите больше всего времени, и не забывайте менять фильтры.
Домашние животные — еще один источник пыли. Чтобы уменьшить ее количество:
Минимизировать количество пыли просто: достаточно регулярно убирать, грамотно организовать хранение и контролировать влажность. Следуйте этим советам, и дышать в доме станет гораздо легче.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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