Враг чистоты номер 1: вот как избавиться от пыли навсегда — проверенный метод!

3:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пыль скапливается в каждом доме, но ее количество можно свести к минимуму. Достаточно соблюдать несколько простых правил, чтобы воздух стал чище, а уборка — менее утомительной.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Аксессуары для уборки

Регулярная уборка — залог чистоты

Лучший способ борьбы с пылью — поддержание чистоты. Влажная уборка раз в неделю значительно снижает ее количество: протирайте поверхности, пылесосьте ковры, меняйте постельное белье и стирайте шторы. Если у вас есть робот-пылесос, запускайте его каждые 2-3 дня, а лучше — ежедневно.

Убираем пылесборники

Некоторые вещи притягивают пыль особенно сильно:

Большие мягкие игрушки.

Декоративные подушки.

Вязаные пледы.

Ковры с длинным ворсом.

Если не хотите тратить время на их постоянную чистку, оставьте только самое необходимое. Минимализм не только уменьшает количество пыли, но и делает интерьер более стильным.

Организация хранения

Чем меньше вещей на виду, тем меньше пыли оседает. Используйте закрытые шкафы и органайзеры. Одежду храните в тканевых чехлах, а постельное белье и сезонные вещи — в вакуумных пакетах. Это поможет не только сократить уборку, но и сэкономить пространство.

Оптимальная влажность

Сухой воздух способствует распространению пыли, а при влажности 40-50% частицы быстрее оседают. Чтобы поддерживать комфортные условия, используйте увлажнитель воздуха. Если его нет, можно расставить емкости с водой или развешивать влажные полотенца на батареях.

Выбираем правильный текстиль

Некоторые ткани притягивают пыль сильнее:

Бархат.

Шерсть.

Хлопок.

Тюлевая сетка.

Отдавайте предпочтение сатину, шелку и материалам с грязеотталкивающей пропиткой. Это снизит запыленность помещения и упростит уборку.

Контролируем проветривание

Открытые окна — один из главных путей проникновения пыли в дом. Чтобы избежать этого:

Проветривайте комнаты кратковременно.

Не оставляйте окна открытыми надолго в ветреную погоду.

Используйте москитные сетки "антипыль".

Устанавливаем очиститель воздуха

Воздухоочиститель помогает избавиться от микрочастиц пыли, аллергенов и бактерий. Установите прибор в комнате, где проводите больше всего времени, и не забывайте менять фильтры.

Уход за питомцами

Домашние животные — еще один источник пыли. Чтобы уменьшить ее количество:

Регулярно вычесывайте питомцев, особенно в период линьки.

Протирайте лапы собаке после прогулки.

Стирайте лежанки и игрушки животных.

Чистый дом — здоровая атмосфера

Минимизировать количество пыли просто: достаточно регулярно убирать, грамотно организовать хранение и контролировать влажность. Следуйте этим советам, и дышать в доме станет гораздо легче.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.